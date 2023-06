2012年2月8號,我親見、處理了兩件「反中天」的事件。一是美國媒體,藉著「訪中企」之名,扭曲成「反中、共」,台獨就炒「退報」,後來演成「反紅媒」的醜劇。

另一件就是夏瀛洲在「西安事變研究會」講愛國言論,這又衍成後來的迫害泛藍愛國團體,要沒收其退休金。

而可痛的是,這兩件事,泛藍陣營反而做台獨打手,再不然就是袖手旁觀。壞人的囂張,就是好人的沉默。這種歷史的弔詭,映照出台灣現在一切的亂相。

迫害夏瀛洲,是2011年「兩岸都是中國軍」開始的,而這又是一個號稱「正派」的報紙的獨家。

2012年,「正報」歷史記者王震邦,也參加了「西安會」,他寫了〈橫刀立馬夏瀛洲〉一文,是為一篇好史話,當時與會的歷史學者,也有全體致信馬總統,為夏事講些基本道理。

〈橫刀〉文如下:

1936年發生的西安事變,開啟了全民族一致抗日序幕,自此,曾經兄弟鬩牆的國共兩黨團結一致共禦外侮,成就了我民族歷史上最光榮的一頁!

76年後,兩岸有志之士重聚西安,回眸過往,展望未來。會議中退役將領夏瀛洲直言:「國軍和共軍雖理念不同,但為了中華民族的統一,目標是一致的。」但餘音未落,就又變成了台灣媒體爭相撻伐的對象。

隨後,馬英九出面放話,表示不認同,說會傷國軍士氣。綠營民代則紛紛要求要以叛亂罪論處。

這下,什麼投敵、媚共、罪不可恕,鋪天蓋地襲來,各方都欲速懲之而後快!

但夏話守法合理,何錯之有?就像他上一年說:「國軍共軍,在抗戰中都是中國軍。」說是馬英九為之震怒?!但事後馬又在某次眾將會面中,特別對他說:「您委屈了。」

台獨媒體立刻追問夏,這是不是你的贖罪?夏立嚴正說:「我何罪之有?」

現在又來說夏又有罪?那難到講統一叛國嗎?若是,那當年親自核定「國統綱領」的李登輝,叛不叛國?一中憲法下,選出來的民代、政冶官員,叛不叛國?

按照此「守憲效忠國家」標準,這些公務員還宣誓過效忠,為何他們不比照對夏一樣的標準來繩之?

如果是逢中必反的台獨,這樣講也就罷了,可今天藍營卻也群起批夏,說他不該。這就怪了,試問,「廢止動員戡亂」之後,國、共兩軍共同為國家統一、保衛國土,又有哪點不對?是違憲嗎?

現在,一個說是要保衛憲法的新政府上台了,不僅沒撥亂反正,反仍看瓦釜雷鳴,放任去中國化思想蔓延,正義人士要為國發聲反被打壓,這真是親痛仇快,令人寒心!

也許很多人不解,為何藍營會拿香跟「敗」?事實上,歷經李扁意識形態操弄下的台灣,藍綠的分際早就不是統獨理念之間之異了。所以目睹藍營對愛國言論的批評,也已不足為奇。當政者為選票計,妄圖一網兜收,各面討好(try to please everyone, please no one),結果長期被台獨輿論掌控下,更自認為背負了所謂省籍之原罪,乃就賞獨罰統,才造就了此一怪像。形成「言中」惟恐避之不及,最好少談。

諷刺的是,為了反中,每逢七七抗戰紀念,卻又要拚命嗆聲反共,指責「中國」不面對歷史,說要正視國軍才是抗戰的主力。但今天夏在會上所講的蔣中正是愛國,要正視歷史,給蔣先生客觀評價,那不恰恰迎合了這一理念?藍營怎麼不力褒夏,卻還威脅要沒收其退俸,嚴懲之?

試問,不論爭誰抗戰,不都是要維護中國之主權領土完整? 結果你把扁擔丟了,還倒過來吵彩票是誰買的?不去捍衛憲法,又丟掉了民族大義,忌談「正統」,那又有什麼資格去爭所謂的「正朔」?

泛藍中的一些人,既丟不掉潛藏的、自居的歷史正統,卻又在敗退委居小島的現實下要畏獨自保,結果就進退失據,患得患失,一系列前後不一,天人交戰,時空錯亂的胡言鋪天蓋地。

即便不談理念的對錯,媒體報導還說夏「不甘寂寞」,責他是拿納稅人的錢,損害台灣主權,要嚴懲。可是夏作為一介公民,他該講什麼,不該講什麼話,請問,有哪條法律規定?

夏面對去年講他「中國軍」的批評,就笑慫說:「這不准,那不行?是哪條法律規定的?」

再來,荒謬至極到連「不甘寂寞」都可以作為入罪的條件,就像公務人員被懲戒的罪名「不謹慎」一樣。但若真要這樣,那去美國、大陸,一年幾次,可見何人,該說何話?都要有規定?不然難道有些話上將不可講,士官就可講?

士官的月退就不是人民的納稅?或者,領了老人年金5千元的,就不能講、或可講?講話尺度,言論自由與領錢多少成反比?三軍統帥蔡18%可講中華民國是流亡政府,上將就不能講?阿扁總統可講中華民國蝦米碗糕?還說自己是美軍政府代理人……,這話他們可講,而作為其部下者,講愛國合法的言論、觀點,卻不行?

廢除《刑法》一百條後,早已沒「言論叛亂」一說,幾年前有人匿名寫「范蘭欽」文,被開除公職,但鼓吹「兩國論」的李登輝,煽惑「一邊一國」的陳水扁,怎麼不免職?

有組織,有行動主張台獨的民進黨,不更該就地正法?如果這些違法都可以不處理,不執法,那請問對「范蘭欽」的懲處、夏瀛洲的批判,又所憑何來?

一個自詡為言論自由的社會,為何只允許違憲的台獨言論,卻無絲毫談統的權利,甚至還動輒可免職,或被威脅沒收退休金?放眼世界諸國?那有此等選擇性的言論自由?這樣的台灣,又有什麼資格談法治?

從「范蘭欽」到夏瀛洲,類似的事件絕對不是第一件,也肯定不會是最後一件,積非成是,黑白顛倒,這就是當下的台灣,這些紛擾,如不撥亂反正,必將持續蔓延,到最後這個寶島,也必將隨著那永不可能實現的「美夢」,一起幻滅!