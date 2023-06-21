2012年2月8號，我親見、處理了兩件「反中天」的事件。一是美國媒體，藉著「訪中企」之名，扭曲成「反中、共」，台獨就炒「退報」，後來演成「反紅媒」的醜劇。

另一件就是夏瀛洲在「西安事變研究會」講愛國言論，這又衍成後來的迫害泛藍愛國團體，要沒收其退休金。

而可痛的是，這兩件事，泛藍陣營反而做台獨打手，再不然就是袖手旁觀。壞人的囂張，就是好人的沉默。這種歷史的弔詭，映照出台灣現在一切的亂相。

迫害夏瀛洲，是2011年「兩岸都是中國軍」開始的，而這又是一個號稱「正派」的報紙的獨家。

2012年，「正報」歷史記者王震邦，也參加了「西安會」，他寫了〈橫刀立馬夏瀛洲〉一文，是為一篇好史話，當時與會的歷史學者，也有全體致信馬總統，為夏事講些基本道理。

〈橫刀〉文如下：

1936年發生的西安事變，開啟了全民族一致抗日序幕，自此，曾經兄弟鬩牆的國共兩黨團結一致共禦外侮，成就了我民族歷史上最光榮的一頁！

76年後，兩岸有志之士重聚西安，回眸過往，展望未來。會議中退役將領夏瀛洲直言：「國軍和共軍雖理念不同，但為了中華民族的統一，目標是一致的。」但餘音未落，就又變成了台灣媒體爭相撻伐的對象。

隨後，馬英九出面放話，表示不認同，說會傷國軍士氣。綠營民代則紛紛要求要以叛亂罪論處。

這下，什麼投敵、媚共、罪不可恕，鋪天蓋地襲來，各方都欲速懲之而後快！

但夏話守法合理，何錯之有？就像他上一年說：「國軍共軍，在抗戰中都是中國軍。」說是馬英九為之震怒？！但事後馬又在某次眾將會面中，特別對他說：「您委屈了。」

台獨媒體立刻追問夏，這是不是你的贖罪？夏立嚴正說：「我何罪之有？」

現在又來說夏又有罪？那難到講統一叛國嗎？若是，那當年親自核定「國統綱領」的李登輝，叛不叛國？一中憲法下，選出來的民代、政冶官員，叛不叛國？

按照此「守憲效忠國家」標準，這些公務員還宣誓過效忠，為何他們不比照對夏一樣的標準來繩之？

如果是逢中必反的台獨，這樣講也就罷了，可今天藍營卻也群起批夏，說他不該。這就怪了，試問，「廢止動員戡亂」之後，國、共兩軍共同為國家統一、保衛國土，又有哪點不對？是違憲嗎？

現在，一個說是要保衛憲法的新政府上台了，不僅沒撥亂反正，反仍看瓦釜雷鳴，放任去中國化思想蔓延，正義人士要為國發聲反被打壓，這真是親痛仇快，令人寒心！

也許很多人不解，為何藍營會拿香跟「敗」？事實上，歷經李扁意識形態操弄下的台灣，藍綠的分際早就不是統獨理念之間之異了。所以目睹藍營對愛國言論的批評，也已不足為奇。當政者為選票計，妄圖一網兜收，各面討好（try to please everyone, please no one），結果長期被台獨輿論掌控下，更自認為背負了所謂省籍之原罪，乃就賞獨罰統，才造就了此一怪像。形成「言中」惟恐避之不及，最好少談。

諷刺的是，為了反中，每逢七七抗戰紀念，卻又要拚命嗆聲反共，指責「中國」不面對歷史，說要正視國軍才是抗戰的主力。但今天夏在會上所講的蔣中正是愛國，要正視歷史，給蔣先生客觀評價，那不恰恰迎合了這一理念？藍營怎麼不力褒夏，卻還威脅要沒收其退俸，嚴懲之？

試問，不論爭誰抗戰，不都是要維護中國之主權領土完整？ 結果你把扁擔丟了，還倒過來吵彩票是誰買的？不去捍衛憲法，又丟掉了民族大義，忌談「正統」，那又有什麼資格去爭所謂的「正朔」？

泛藍中的一些人，既丟不掉潛藏的、自居的歷史正統，卻又在敗退委居小島的現實下要畏獨自保，結果就進退失據，患得患失，一系列前後不一，天人交戰，時空錯亂的胡言鋪天蓋地。

即便不談理念的對錯，媒體報導還說夏「不甘寂寞」，責他是拿納稅人的錢，損害台灣主權，要嚴懲。可是夏作為一介公民，他該講什麼，不該講什麼話，請問，有哪條法律規定？

夏面對去年講他「中國軍」的批評，就笑慫說：「這不准，那不行？是哪條法律規定的？」

再來，荒謬至極到連「不甘寂寞」都可以作為入罪的條件，就像公務人員被懲戒的罪名「不謹慎」一樣。但若真要這樣，那去美國、大陸，一年幾次，可見何人，該說何話？都要有規定？不然難道有些話上將不可講，士官就可講？

士官的月退就不是人民的納稅？或者，領了老人年金5千元的，就不能講、或可講？講話尺度，言論自由與領錢多少成反比？三軍統帥蔡18%可講中華民國是流亡政府，上將就不能講？阿扁總統可講中華民國蝦米碗糕？還說自己是美軍政府代理人……，這話他們可講，而作為其部下者，講愛國合法的言論、觀點，卻不行？

廢除《刑法》一百條後，早已沒「言論叛亂」一說，幾年前有人匿名寫「范蘭欽」文，被開除公職，但鼓吹「兩國論」的李登輝，煽惑「一邊一國」的陳水扁，怎麼不免職？

有組織，有行動主張台獨的民進黨，不更該就地正法？如果這些違法都可以不處理，不執法，那請問對「范蘭欽」的懲處、夏瀛洲的批判，又所憑何來？

一個自詡為言論自由的社會，為何只允許違憲的台獨言論，卻無絲毫談統的權利，甚至還動輒可免職，或被威脅沒收退休金？放眼世界諸國？那有此等選擇性的言論自由？這樣的台灣，又有什麼資格談法治？

從「范蘭欽」到夏瀛洲，類似的事件絕對不是第一件，也肯定不會是最後一件，積非成是，黑白顛倒，這就是當下的台灣，這些紛擾，如不撥亂反正，必將持續蔓延，到最後這個寶島，也必將隨著那永不可能實現的「美夢」，一起幻滅！