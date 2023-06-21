賴清德昨天宣布，為縮短公、私立大學學費落差，政府將補助學費差額至少5成以上，也就是至少補助2萬5千元以上，並當成重大政策推動。粗估，一年經費將衝上百億，預計今年編列預算，明年實施。

有學界諷刺賴清德的政策是「三流政策，創造不出一流高教」。豈止如此！這是三流政客，創造一個不入流的政策，妄想為三流私校續命！

民進黨完全執政迄今，黔驢技窮，各類政策，一籌莫展，除了補貼，還是補貼，除了補助，還是補助。農地魚塭種電，補貼！海上風電，補貼！釋迦、鳳梨、石斑魚賣不出去，不思改善之道，不想接軌國際農產品貿易規範，補助！雞蛋缺貨，國家雞蛋隊出馬，進口補助！年輕人不婚不生不養，國家拿錢補貼，催你生、幫你養！失業率偏高？沒問題！企業招人，政府補貼！民進黨的治國策略，無它，補貼而已矣！

補貼式的慈善福利政策，還需「涓滴向下」，也需「井噴四溢」：敬謹建議賴清德，乾脆！一不做，二不休，連私立高中生一塊兒補貼了吧！乾脆，從零歲到大學，都交給國家養了吧！乾脆，凡是個人薪資追不上當年平均薪資、或是薪資所得達不到個人所得稅起徵點的，國家一概補貼！如此一來，人人躺平，國家透過補貼，彌平社會裡Have和Have not間的差距，創造一個「大同」世界！如此一來，買票效益才能發揮到極限，男女老少，一個都不放過！

最後，我們很好奇，補貼私校生兩萬五的政策，會不會造成「洗」升學率和報到率的怪現象？會不會有人靠「洗」私校生資格為生？會不會冒出股票上市上櫃的「高端」私校？畢竟，民進黨的補貼政策，沒有一個沒有弊案！

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