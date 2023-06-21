如果我是民進黨大選操盤手，首要任務是製造「柯文哲可能勝選」的印象。原因是柯直來直往，與傳統政治人物迥異的人格特質，成功吸引許多選民的支持，且這些支持者不會因為「柯可能敗選」而改變投票對象。

很不幸，這些「堅定的支持者」不足以助柯勝選，因為綠營與藍營都有「難以撼動」的基本盤。保守估計，綠營約4成，藍營約3成。

目前各家民調數據雖有出入，但「柯穩定成長」是不可否定的事實。可惜「民調」不是「投票」，這中間有多少藍綠「基本盤」，投票當日可能背叛一生的信念？

由於「柯不可能勝選」，所以綠營在全力打侯。若仔細觀察侯在政治大學與台灣大學兩場演講，現場有多少學生提出十分具攻擊性的問題，侯的回答被剪輯成流傳在網路的短片，且其中幾位表現「傑出」的學生，後來也成為綠媒政論節目的訪談對象。

為什麼柯在大學演講，類似狀況不曾出現？民進黨的確精於選舉，眼光準、手段狠。照此發展下去，政黨輪替是幻想。

想要政黨輪替嗎？我支持蔡正元先生提出的建言：藍白合，讓侯柯兩人對決，民調只問「你支持侯或柯」，最終勝者為正，敗者為副。試想：當民眾接到這種民調，他可能回答違心之論嗎？面對這種安排，民進黨又要如何操盤？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※