新北幼兒園的疑似餵藥案，在具有毒藥物長期存在特性的毛髮檢驗確認陰性後，竟還被曾經是醫師的民進黨總統參選人賴清德，說成應該要公布孩子的戒斷症狀。將純科學的醫學檢驗報告用政治需求來解讀，是故意違反醫德的行為，絕對不能被稱為單純的「烏龍事件」。

如果再對照衛福部，當檢驗結果為「零」，竟以保護個資為由延遲2天才公布大眾關注的報告，可見衛福部也是共犯集團；且果不其然，陳時中接著就對新北市組醫療團隊的行政效率說「我們有點質疑」。

烏龍事件必須在事情澄清後，立刻認錯。如果還硬拗，或是睜眼說瞎話，就是把烏龍變成烏賊，不可原諒。台灣的執政黨本來就是靠「賣烏賊」致富的白賊政黨，連自己的「台獨黨綱」都能拿來騙，先編個「維持現狀」贏得4年政權，再編個「王立強」打倒韓國瑜後又繼續忽悠4年，烏賊愈賣愈起勁。

只是，國民黨總統參選人侯友宜之所以會陷入民進黨的烏賊戰中，責任恐怕也要怪他自己。

選戰策略必須因應敵對陣營主帥量身訂做。去年國民黨九合一地方選舉的主軸定在防疫，原因是蔡總統執意要提名陳時中去選台北市長，才讓國民黨有機會以防疫當主軸，最後也打出漂亮的成績；這次總統大選，民進黨的主帥是賴清德，國民黨的主軸絕對是「戰爭與和平」，因為賴清德已經把自己定型為「務實的台獨工作者」，但侯友宜卻先放棄這樣的上位論述，才導致現在會陷入低層次的「烏賊戰」泥沼。

馬前總統已經以行動證明了只有在承認「九二共識」的情況下，國人才能昂首闊步在全世界、乃至於在大陸大聲且有尊嚴地喊出中華民國；台灣被禁的農漁產品，如今也要在國民黨訪陸後才獲得部分解禁。不是讓老百姓勒緊褲帶陪著政府喊尊嚴，餡餅就會掉下來；國家尊嚴要靠自己爭取，而國民黨當然必須負起這個責任。

中國大陸致力追求國家統一，不管台灣哪個政黨執政，對岸都不會改變。差別只在民進黨只是隻縮頭烏龜，眼睛看到的永遠都是一黨之利，因而只想掏空台灣。相對而言，國民黨須經由有尊嚴的交流互動，帶領台灣人民談出最好的條件，為台灣談出真正的維持現狀。

回過頭來看新北幼兒園的疑似餵藥案，面對民進黨奮力將選戰帶往低層次的烏賊戰，侯友宜必須盡快將選戰拉回高層次的國政議題，否則就會讓自己繼續陷入「烏賊戰」。例如，近日布林肯訪華說出了「一個中國」，很明顯就是做球給國民黨，侯友宜此時若能呼應提出系列行動，相信以抹黑成分居多的餵藥案就能很快塵埃落定。

（作者為中華民國防疫學會理事長）