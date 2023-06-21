中美關係正處在1972年中美實現「跨太平洋握手」以來的最糟糕狀態。其深層次動因，在於中美兩國的綜合國力對比，由過去長期既成的「垂直對比關係」，日益變成向中國傾斜的「水平對比關係」，形成了十分典型但又具有21世紀新科技革命特點的「新興大國同守成大國」關係結構。

中國提出中美應該「相互尊重，和平共處，合作共贏」三原則；而美國川普政府對華推出「極限施壓」、「全面脫鉤」政策，拜登政府先是提出美中關係「對抗、競爭、合作」三分法，後又提出「對內投資、對外結盟、對華競爭」三點論。

顯然，中美對於兩國在新的國力對比結構中，建立怎樣的新相處模式，有著完全不同的戰略追求。要求一方接受另一方提出的相處模式，毫無可能，以致於越來越多的人擔心中美將陷入「新冷戰」，有人甚至認為中美「新冷戰」已經開始。

但是，歷史絕不會簡單重複。中美關係目前存在的廣泛對抗因素，同當年美蘇「冷戰」對抗的內涵和外延，完全不同，絕不是加上有一個「新」字就可以概括的。美國作為當年「冷戰」的始作俑者和親歷者，更是刻骨深知大國戰略對抗的代價和後果。

因此，好的預期是：中國迫切需要走和平發展道路實現現代化，不想也不願同美國對抗，希望和尋求同美國進行雙贏合作。美國作為全球性超級大國，同時面臨著三條戰線的挑戰，即以俄羅斯為焦點的大西洋戰線的挑戰，以伊朗問題和巴以/阿以矛盾為焦點的大中東戰線的挑戰，以中國為焦點的太平洋戰線的挑戰，美國無力也不想集中全力對抗中國。

而危險的不確定性是：中國下定決心要實現中華民族偉大復興，這在客觀上必然出現14億人口的中國，全面超越3億多人口的美國的新態勢，但是這種新態勢，是目前美國政界甚至民間都斷不能接受的。為此，一個「政治正確」的選擇必然就是「競爭中國打敗中國」。

無論是川普政府對華「單打獨鬥」，還是拜登時期裹挾盟國友國「選邊站」共同打壓圍堵中國，說到底，都是為了打敗中國，防止中國超越美國。只要美國不改變「競爭中國打敗中國」的政策思維和戰略舉措，中美陷入戰略對抗的概率和風險就必然不斷升高。無論中美雙方進行怎樣的高層接觸和分歧管控，都難以改變這種危險的趨勢。

美國立國以來200多年，全是一路超越別國，現在頭一回面臨「被超越」的可能性；而中國自近代史以來，也頭一回面臨超越世界第一強國的可能性。這兩個大國在「被超越」和「超越」的過程中，美國要力保「全球領導地位」和科技領先地位，中國要努力成為世界最富強大國和爭取科技領先地位，兩國為了各自的既定目標，不可避免地要展開從政治安全、經貿科技、到意識形態三大基本領域的全域型戰略博弈，中美關係的「冬天」來了，對中國而言，必須做好「過冬」的準備。

中美關係能否度過「嚴冬」迎來春天，根本上取決於中國。下定決心「競爭中國打敗中國」的華盛頓不相信道理，但是相信實力。只要中國努力落實習近平主席關於「集中力量辦好自己的事情」，使中國的綜合國力和科技水平不斷提升，讓美國意識到無法「競爭中國打敗中國」，則必然倒逼華盛頓改變政策思維，謀求同一個強大的中國「相互尊重，和平共處，合作共贏」。在中國真正強大到令美國難以「競而勝之」（outcompeting）之前，中美兩個大國只能在激烈碰撞中，逐步探索互不相讓、但又都極力避免戰略上迎頭相撞的新模式。（作者為大陸中央廣播電視總台特約評論員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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