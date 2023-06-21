2008年，四川汶川大地震，災情慘重，台灣同胞、政府、企業慷慨解囊，提供眾多協助，僅捐款就高達70.5億台幣，充分展現兩岸華人遇難互助的親情。2021年，海峽兩岸同時遭受新冠肺炎肆虐，大陸地區的嚴重性雖遠過於台灣，位於四川成都的中國獅子聯合會四川代表處主席張德文仍然致函本人，為回報台灣對汶川大地震的協助，四川獅子會將提供符合歐盟規範的快篩劑500萬劑，N95口罩200萬個，防護衣200萬套。

張主席聯絡我的原因，首先我目前是民間人士，但曾任衛生署長；第二是我被邀請至大陸超過100次，對大陸醫保制度及管理提供很多建議，大陸社會勞動保障部並兩度將全國各省主持醫療保險的一把手，送到台灣接受本人的培訓，所以對本人較為熟悉。

本人既然受人之託，自當忠人之事，且此事若能成功，當然能提升兩岸人道交流，至少略可緩和劍拔弩張的情勢。因此我在中部大專院校校長、副校長聯誼餐會上，當面與陸委會主委邱太三溝通，也傳真及多次致電陸委會，留下個人聯絡電話。唯一收到的回應，是副主委邱垂正來電，但說情說理了半小時，不准就是不准。

所謂民不與官鬥，今日執政者有嚴重恐中病，本人曾為文〈兩岸根本一中，但政治體制絕非〉，「中國」可以是地理的、血緣的、文化的及信仰的，連流行歌曲都早已兩岸一中，然而政治上是高度敵對。對於一般人民，就算不是朋友，最好也不要成為敵人，但今日蔡政府的態度是，不是朋友就全是敵人，導致兩岸網民常火爆針鋒相對，此絕非台灣之福。

蔡英文在2月時說，願意在理性、平等及相互尊重下，和北京當局展開對話，一同尋求雙方都能接受，也能促進區域和平穩定的可行之道。然而從萊劑、核食、ECFA……她今日之我否定昨日之我，有記錄的至少有20起，同理可知，明日之我必將否定今日之我，天天說謊不是爛人是什麼？

邱太三在亞洲大學任教時，與我的研究室就在隔鄰，每次見面都相互親切招呼。但大義甚至可以滅親，我不得不說，他又是一個朽木為官、禽獸食祿，會吃飯、領薪水，但正事一件都不做。陸委會及監察院也是如此，從台南的底渣堆集場、新竹棒球場，到官員嫖妓找廠商買單，民進黨執政縣市多少工程剪彩後就被迫關閉？高端更是，到今天監察院有辦過一個嗎？陳菊難道不是活死人嗎？所以兩個機關都可廢了。

邱太三官威那麼大，只要與中國往來的一律下架。現在選舉期間，不論藍綠白，逢廟必拜，那麼就請邱主委下令將媽祖、關公這些「中國的神」，比照蔣公銅像，一律下架丟棄，否則你連小孬孬都不如，比蔡英文還下一等的爛人。

馬前總統就不要在陸生來台交流一事上折騰了，綠營大權在握，逢中必反，趕快設法團結全民，下架民進黨，才是辦法。（作者為前衛生署長）

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