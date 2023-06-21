喧騰、鬧嚷了近3周之久的「新北幼兒園餵藥案」，在由北榮以質譜儀作毛髮檢驗，證明結果是「陰性」後，終於「真相大白」，以科學擊敗謠言，證實了是樁道道地地、精心炮製的「烏龍假案」，民進黨為了選舉「打侯」，不惜耗費社會成本、製造社會恐慌、撕裂社會信任的惡毒手段，也終於完全表曝於國人眼前了。

幼兒園的幼師，受到家長委託，替有病恙的孩童定時「餵藥」，以免耽誤病情，家長信任幼師，故將孩童託付給幼師，幼師因體諒家長工作忙碌，故因而代勞，不但是家長與幼師間的一種「互信互諒」，而且更是教育部「明訂」的工作範疇之一，但是，卻在民進黨惡意操弄下，因為事件發生於板橋，遂將「餵藥」誣陷成「餵毒」，用以打擊新北市長侯友宜。這不僅僅是惡劣的選舉操作，更可以說是民進黨本身就是在「餵毒」給台灣整個社會。

事件的初起，不明究裡的人乍看之下，還以為是有不肖的幼師，為了便於管理幼兒，竟不惜以餵食含有安眠成分的藥物，使孩童能「安靜」下來。如果此事為真，則果真是件令人髮指的事，為正常社會所萬萬不能允許的，當然就不免造成了社會的恐慌，不但家長開始耽憂自家的孩童會不會也遭受到如此可怕而殘忍的待遇，而連帶著也使幼師一時成為千夫所指的對象，遭受社會輿論的嚴厲指摘，蒙受到莫大的陰影與壓力。不只是許多在職的幼師蒙生退意，想要離職，甚且激起了幼教協會的抗議，呼籲將來「病孩不入校，幼師不餵藥」，整個幼兒教育的美意，幾近蕩然無存。

這個事件，新北市政府的反應，固然有「慢半拍」之嫌，但實際上並未有任何延誤之處，但民進黨政治操弄的斧鑿痕跡，卻是赤裸裸不加掩蓋的。民進黨的民意代表以口誤的時間大肆渲染，甚至連衛福部都刻意加入戰圈，連身為醫師的副總統賴清德都在背後插上一刀，其間捏造數據、聚眾抗議、製作梗圖、名嘴批判，鬧鬧吵吵，流言漫天，民進黨唯一的目的，就是要將侯友宜打入十八層地獄，讓他永遠不能翻身為止。

民進黨本身就是個為了爭奪政權，可以無所不用其極的惡濫政黨，往往藉用政府對媒體的掌控，製造虛假訊息，集府院黨團及名嘴、網軍之力，針對政敵，施以全面的打擊，將「餵藥」扭曲成「餵毒」，不過是已被戳破的一樁烏龍事件而已，隨著選戰的開打，未來更不知道會有多少令人匪夷所思的手段出現。

這次的事件，最可怕的是檢調單位蓄意拖延調查時間，而衛福部官員則故意掩蓋真相，甚至連新北市宣布將開放檢測，以求得真相，並安家長之心的時候，害故意將其扭曲為「普篩」；甚且，同樣是「苯巴比妥」，當高雄市於6月9日才開始檢測，且發現有上百案例時，民進黨反而開始稱贊陳其邁的處事明快積極，民進黨的「雙標」，早就是人所共知，但敢於違背科學精神、盲目製造輿論，卻還是讓人膽戰心驚的。

如今真相雖已大白，但後續的風波仍未完未了，幼師該不該替孩童餵藥、幼師有無能力判斷藥品成分、幼師該在何種情況下接受家長委託等等，勢將引起整個幼兒教育的極大變化，未來家長與幼師間的互信將如何建立？民進黨簡直是在台灣的幼兒教育餵上了一劑劇毒，這一劑毒藥，徹底破壞了社會上人與人的互信，後遺症之大，恐怕是不能小覷的。

最可怪異的是，當初捏造事證、扭曲真相的許多民進黨代表、官員，明知已是東窗事發，可至今仍無人表態認錯，反而像是沒事人一樣，坐令整個事態的發酵、擴大。侯友宜市長是警界出身，以維護社會治安、建立社會互信為己任，無論如何，都應該不能坐視這種現象的發生。沈富雄先生說得好，侯友宜團隊絕對不能再姑息養奸，必須將事件始末，一一詳加釐清，對造謠者、汙蔑者、扭曲者，一一揪舉出來，不能「輕易放過」。

（作者為退休大學教授）