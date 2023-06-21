大陸各省市陸續召集地方台辦開會，落實5月中央對台工作會議相關決定，在大同小異的會議通稿中，浙江、遼寧兩省提出「防範涉台風險」問題，相信是北京自上而下的部署內容，所謂「涉台風險」究竟為何，值得深入探究與研判。

涉台風險無處不在

站在地方台辦的角度，不太可能思考或準備諸如兩岸軍事衝突、政治或經濟摩擦等宏觀層面的風險，而應屬於具體事件層面的風險。比如某地台企無預警突發事件，可能產生政治效應，甚至影響兩岸關係，再如類似「富察事件」觸及在陸台人的人身自由，恐挑動台灣社會敏感神經。此外，成都世大運、杭州亞運即將舉行，中華台北選手在陸比賽是否產生政治爭議？必定是地方台辦需提前因應的問題。

「風險」之所以需要警惕，因其隱藏難見，或不為人知，原是「小事」，卻不小心釀成「大事」。「防小事變大事」，或能「大事化小」，都可以算作化解風險。兩岸政治敏感，又有複雜的美中博弈因素捲入，「涉台風險」無處不在，小到兩岸網民鬥嘴，大到軍艦軍機擦槍走火，在當今兩岸情勢下都有可能掀起滔天巨浪。

大陸地方台辦如此重視涉台風險，一定有北京的提醒，想必與今年總統大選年有關。4年前，民進黨執政聲望本來相當低落，2018年韓流興起、國民黨大勝，賴清德挾深綠勢力逼宮參加初選，蔡英文一度露出敗相。然而，2019年香港反送中，說是蝴蝶效應也好，完美風暴也罷，最終讓蔡英文靠「芒果乾」挽回頹勢、順利連任。

2024選前，大陸官方願意正視、管控涉台風險，值得肯定：第一，說明北京不願介入台灣選舉，不想「大陸因素」影響選情；第二，北京認識到台灣民意對兩岸關係、對大陸的高敏感度，選前不想出事、也不想惹事，其實是尊重台灣社會和民意的表現；第三，北京深知2024選舉的重要性和敏感性，希望能「順著台灣民意」走，不願重蹈4年前覆轍。

不過，背後還有兩個問題需要思考：首先，大陸擔心的「涉台風險」，無論是涉及在陸台企、台人的經濟糾紛或人身安全問題，還是在國際賽事上兩岸可能出現的誤會或摩擦，在馬政府時期，雙方有各種各樣的管道可以及時溝通、有效解決，大多可以化解於無形，在「小事化大」之前就可以「大事化了」得到妥善處理。

加強兩岸有效溝通

民進黨重返執政後，兩岸官方溝通徹底中斷，半官方、準官方機制基本癱瘓，甚至民間的傳話、協調都面臨層層政治阻礙，導致現在兩岸出現任何突發事件，都可能產生「小事化大、大事化炸」的風險。3年前新冠疫情發生之初，原本非常單純、技術性的武漢台商包機返台問題，因為溝通不暢，一度導致兩岸民粹強烈對抗的局面。

其次，對風險的警惕是好事，但如何認知和處理風險，則是一門需要高度政治智慧和技巧的學問。一方面，有些問題需要就事論事、明快處理，如果過度將其視為「政治隱患」，反而會不小心弄巧成拙、適得其反；另方面，官方尤其是基層往往存在「能捂則捂」的消極思維，而兩岸輿論生態又截然不同，一旦因為訊息發布不及時或不準確，很可能在台灣社會迅速政治化發酵。

因此，加強兩岸務實有效的溝通，尤其是在事務性、非政治性爭議發生初期，雙方就透過適當管道加以相互了解、澄清彼此疑慮和誤解，也就是從源頭管控和化解風險。

好在疫情已過，兩岸交流可以恢復正常，國民黨副主席夏立言今年兩度和大陸政協主席王滬寧對話，馬英九也有一次成功的大陸行，國共互信不是問題，雙方應該認真思考，如何在既有運作經驗的基礎之上，激活馬政府時期在二軌、準官方的溝通管道。建立互信、降低兩岸風險，民進黨做不到，國民黨就鐵肩擔重擔，負起責任吧！