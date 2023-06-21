侯友宜民調低迷，不少機構數據顯示排名第三；21日中廣、蓋洛普最新調查也顯示，僅有藍白合「侯柯配」才能扳倒民進黨。雖然民調並非選舉結果，卻也反應當下的民間氛圍。第三名看起來觸霉頭，但也是一個轉機，既然已落後，侯就不必再故作姿態，也不必再擇手段，政見跟議題角力可以更火熱，甩開包袱還有一搏機會；先穩住陣腳，才有本錢再談藍白整合。

侯友宜獲徵召以來的選戰打法，是領先者常用手段。在已經確保基本盤穩固的狀態下，盡可能避免走極端，維持中間路線，穩穩當選；侯兩次新北市長選舉都未面臨艱難挑戰，因此已慣於此套戰術。

然而這次總統大選並非如此，他被徵召後，民調再好也不及基本盤穩固的賴清德；身為挑戰者，論述及政見卻不見新意，有不少也停留在口號階段，欠缺具體內涵，看不出能與現在的政權進行區隔，藍軍信心難免動搖。

侯的政治風格已經慣於站在中庸路線，這讓渴求政黨輪替的泛藍支持者失望，轉而把目光投向柯文哲，讓柯文哲的近期民調表現開始看漲，侯順勢跌入老三之位，主要原因無非就是侯明明扮演挑戰者角色，卻始終放不開，令人不易感受到戰力，進而難以匯聚泛藍勢力。

藍白旗鼓相當不僅是民進黨所樂見，這種恐怖平衡也不易有任何一方能整合對方，可以預期整場選舉非綠陣營會在侯、柯之間不停切換，雙方只能求取各自政黨利益的優先，讓「三腳督」的態勢更為固化。

雖然藍白合是最有機會贏賴清德的策略，但眼前局勢，侯友宜能否整合泛藍都成問題了，所謂「藍白整合」確實不是他現階段該去想的。此時該做的是喚回藍軍的心，但光是私下拜會黨內大老效果有限，最重要還是從自己做起，政見要提人之所不敢提，以及民進黨做不到，但國民黨想做的；不要畏懼與民進黨正面開戰，當侯友宜為了藍營所支持的價值正面迎擊民進黨炮火，就愈有機會重新凝聚泛藍。

雖然侯友宜與柯文哲的個性以及行事風格迥異，但侯應該去學習柯文哲的成長，領先者為了守住既有票源就會小心維持中立，但既然支持度已經落後，就不必再謹守這條路線，全力搶回流失的選票，要有橫豎都是輸、何不放手一搏拚到底的決心，才有機會翻盤。