美國國務卿布林肯結束訪華之行，為中美關係的復甦和重建，開啟了一頁新的篇章。白宮強調，美國總統拜登對布林肯此行密切關注，自始自終隨時掌握，對中美關係的重啟表達肯定，稱讚是「走在正確的道路上」。這一表態明白的反映出目前美國政府確實無意也不樂見雙方關係繼續惡化下去，形成兵戎相見、兵凶戰危的困局。

但是，新聞報導指出，大陸方面並不同意美方的要求，恢復中美國防部長的熱線溝通，足見美軍一貫堅持的東亞巡弋行動，想要持續不斷的到中國大門口監視巡邏，仍然有可能遭遇反制，導致擦槍走火，釀就禍端！其結果，反卻將台灣拖下水，重新面臨戰爭的威脅。

但美方卻再一次表明，堅持「一個中國」的立場，而且絕不支持台獨。這樣清楚的表態是為了管控分歧，並掌握積極主動性。對於2024年台灣大選的參選人而言，這無疑是一道明揭的、不可逾越的紅線和底線。這也是台灣政治人物不由自主的自我認知與格局設限。

基於此，除非甘冒大不韙，否則「務實的台獨工作者」賴清德只能務實的將台獨論述「藏而不論」。至於柯文哲與侯友宜，也將順勢表態支持「九二共識」，並積極呼籲改善兩岸關係，否則很可能喪失制勝契機。換言之，中美關係解凍之後的嶄新形勢，對台灣選情將構成重大影響。兩岸之間的和平交流與積極對話，勢將成為選戰中的重要課題。

就此而論，柯文哲在選舉的主軸上將會爭取更多的綠營支持者，強調他比賴清德更有能力息爭止紛、避戰止戰！而且還要以積極的「兩岸和平使者」自期自任。至於侯友宜也將尋求深藍選民的支持，力爭鞏固基本盤，並嘗試與大陸直接對話溝通，積極推動兩岸合作交流，以爭取共富共贏。

或許有人會質疑，政治人物嗅覺敏銳，他們心知肚明，現在美國不過是迫於形勢，玩兩手策略：一方面與中國積極對話，尋求和解；另一方面又將聯合日本、韓國、菲律賓、印度等國，以戰略包圍態勢孤立大陸，以期制止中國崛起。基於此，所謂的「堅持一中、不支持台獨」不過是一再重複的話術罷了，根本不必在意。

但是這樣的世界觀與國際認知，卻忽略了一個關鍵的事實，那就是在中國國力發展持續不輟，世界各國在新冠疫情之後高度依賴對華貿易與經濟合作的大勢下，除非美方在烏克蘭戰場得勝，真正打敗俄羅斯，否則目前面對連任艱鉅挑戰的拜登，既不願也不敢在東亞和台海另啟戰端，對抗中國。

美國深知，它的軍力和國力已不可能同時打兩場大戰，堅決的與中、俄兩大國為敵。因之，如果是因為台獨勢力公然挑釁、擦槍走火，製造新的台海危機，那就只能由台獨工作者自行承擔後果，甚至被迫出局了。這是大國博弈的強權運作，也是「以小事大」的智慧和定力。