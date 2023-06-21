美國國務卿布林肯訪問中國大陸、美中重啟外交對話。儘管美國總統拜登批大陸國家主席習近平是「獨裁者」，引發大陸外交部強烈不滿，然而，觀察趨勢，國際風向確實已明顯出現變化。中國大陸總理李強已啟程訪問德國和法國；日本首相岸田文雄表示「正在思考訪問中國一事」；加拿大駐華大使梅倩琳在接受媒體專訪時指出，「加拿大應與中國保持對話開放。」

李強訪德時除會見總統史坦麥爾，還與總理蕭茲共同主持了第七輪中德政府磋商。李強表示將與德國成為「綠色同行」夥伴，蕭茲則強調，「德方無意對中脫鉤，願與中方加強合作。」

李強此次訪問法國將出席由法國總統馬克宏倡議、旨在推動氣候融資、緩解貧困債務危機的「新金融公約峰會」，並推動中法全面戰略夥伴關係。李強訪法前，經濟部長王美花於6月12日起率團訪問法國8天，但法方並未安排官員會見，法國國際廣播電台評論，推測與李強即將到訪有關。

岸田文雄日前在母校早稻田大學演說時除表示有意訪問中國大陸之外，還說中日之間「在各層級展開密切溝通，十分重要。」他並期待年輕一代可以活躍交流，以拓展日中之間的可能性。

梅倩琳日前表示，中、加必須尋找可以合作的地方。近日澳洲民調顯示，56%民眾支持與北京恢復對話，較上回增加了11個百分點；另一個五眼聯盟國家紐西蘭公布，總理希金斯將於6月25日率領該國巨擘企業團訪問中國大陸。

各國轉向尋求與北京交流、合作，只有民進黨政府還在抗中、卡陸生，如此後知後覺，小心被新的國際潮流給甩了出去！