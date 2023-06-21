「間諜氣球事件」導致美中關係陷入歷史冰點，同時亦打亂美方原先赴中訪問的計畫。然而美中競爭逐步演變為全球性挑戰，因此事隔數月後美國國務卿布林肯再次嘗試訪中，試圖降低兩大強權全面衝突的風險，此外雙方針對諸多立場分歧的議題展開交流，顯示美中即使在競爭白熱化的前提下，兩國依然願意秉持開放溝通的基本立場，同時致力打造對話渠道，對於現狀停滯不前的兩岸關係具有借鑑性意義。

綜觀美國國務卿布林肯訪問北京，全程論述主要體現五項目的：「避免誤判」、「降低衝突」、「管控競爭」、「建立溝通」與「尋求合作」，具體則反映於接連會晤中國外長秦剛、中央外辦主任王毅與國家主席習近平，會談中皆明確表態寄望美中兩國維繫穩定關係的重要性。

實際上美中當今的微妙關係影響全球甚鉅，世界各國在競爭失序的背景下僅能被動試探和調整，而布林肯此行即使在事前受到各方悲觀看待，出訪對於雙方近年摩擦的降溫仍舊具有象徵意義。

半世紀前的1972年，「破冰之旅」訪中的美國總統尼克森，成功開啟冷戰時期嶄新的國際政治面貌，本次布林肯出訪則意味著近來中國逐步挑戰美國領導的國際秩序，迫使兩國必須藉由溝通協商來降低衝突爆發的風險，如同新加坡外長維文在華府指出訪中行是「關鍵時刻」，全球目前面臨的挑戰亟需美中雙方進行「權宜妥協」，意即美國長期獨大的國際情勢已經邁入轉折，此行反映美方未來必須嘗試和摸索競爭合作的平衡性。

訪中行本質上對於美中關係的低谷，無法取得立即性的改變，然而雙方在會後依舊達成相當程度的默契。其中最為重要者則是兩國皆認可，重回峇里島元首會晤的「五不四無意」原則，包含「五不」的改變中國體制、開啟新冷戰、聯合盟友反中、支持台獨與台海兩國論等相關主張，「四無意」則囊括向中國爆發衝突、脫鉤中國、壓迫中國經濟發展以及圍堵中國，顯示美中兩國在看待雙邊關係的發展，終究願意重回理性客觀的應對框架。

此外，布林肯在會後公開表示，未來美國將會委派更多高級官員訪中，清晰釋放兩國即使在人權、科技、台灣、軍事等重大議題分歧至深，雙方亦成功重啟雙方高層溝通聯繫的渠道，同時未來將共同控管潛在競爭性的風險，用以滾動性推進兩國關係發展的指導原則。

美中兩國近來的互動，除了促進雙方關係的改善，美方本身的思維轉向亦深刻影響對台政策的走向，尤其近年來美中對抗始終勾連海峽兩岸的衝突，未來若美中關係逐漸走向緩和，意味著美國可能期望台灣緩和兩岸關係；如同AIT主席羅森柏格日前公開喊話「希望兩岸對話」釋放的政治訊號，未來我方對於兩岸政策的發展，或可借鑑競爭與溝通雙軌並行的外交彈性，才能在大國博奕的國際現實中，開拓靈活自主的生存韌性。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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