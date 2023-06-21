性騷擾果然在台灣娛樂圈「熾焰焚天」了！不只是因為更大牌，而是因為行為更接近、瀕臨，或已經等同「性犯罪」！炎亞綸侵犯少年、NoNo侵犯少女，這些嚴格來說都早已不是定義中的「性騷擾」了。炎亞綸今天中午不告而前往記者會場，在眾多現場媒體注目下「當面道歉」的名義背後，是否也還是有著這麼一點「到場壓制」的意味？

在此同時，原本被民進黨「趁機推開、譴責失焦」的這一波性騷擾案，並未因此甩鍋成功。如今又將重新回力鏢，旋回到「民進黨政府」的處理態度上。性騷擾或性犯罪之間，果然最終就是得靠「#司法介入釐清」！

只是怎樣也沒想到，司法體系內卻又同時發生「院長」等級的性騷擾事件，受害對象又是司法記者出身媒體人范立達的妻子。涉案的懲戒法院院長李伯道，同時又還是靠民進黨最擅長的「體制程序掩護」，這才順利完成「提前退休、續領高薪」。

如今網路社群上的「舉報」，真的是日以繼夜的出現！很多受害當事人，甚至是靠著每天搜尋自己無法遺忘的「那個名字」。一旦有了第一篇舉報的貼文，就繼續在下方留言，敘述自己另外且共同的受害遭遇。

關於「舉報NoNo」的貼文下方，竟然能夠陸續出現20多位不同的受害對象、受害情節，乃至各種從搭訕到性侵的手法。NoNo曾經在包括小S的節目中，嘻笑大談他是如何擅長「搭訕女生、要到電話」的經歷。如今對比之下，幾乎遠比社會新聞中曾經被報導過的「性犯罪慣犯」，還要更嚴重無數倍！

最近也有多起「蹭話題」的舉報者，同樣也是娛樂圈，但卻被立刻打臉。比如女網紅控告喜劇泰斗廖峻，結果非但沒有性騷擾，女網紅根本就是「借錢不還」，廖峻好心幫忙，多年後沒還錢的傢伙竟然還想捏造故事，蓄意咬上一口！

一旦涉及了「刑案」層面，同時也在「法定追訴」期限內；比如性侵未成年男女，或者其他非告訴乃論的犯行。民進黨所驅使下的司法系統到底該不該、或要不要「檢察官主動偵辦」？

性騷擾案所引發的「基層人心熱議、社會巨大動盪」，看來短期內並沒有停止跡象，也終究無法單純的「切割、圈圍」在娛樂圈自己的範圍內自行蔓燒。任憑一個又一個情節嚴重的性騷擾或性侵害出現，不可能不就此一路燒回到蔡英文、賴清德的政治場域。

我認為今後有很大的可能，性騷擾案後續甚至影響到總統大選、立委選舉！即使已經多到讓人心煩、令人麻木，大眾人心承受的這些「負面能量」，也依然會情不自禁的轉移、投射到政治選情之上。

娛樂明星越是大咖，一旦被醜聞點燃且烈焰炙燒，那都是一種奪人眼目的「死亡光芒」。身敗名裂的燃盡之前，或者墜落瓦解之前的這些死亡光芒，連總統大選等級的政治人物，也同樣會被「遮蔽」。更遑論那些區域立委了，相較之下再也難以驚座，彷彿只是一些「完全上不了台面」的造勢與訴求。

炎亞綸是目前的最大咖。廣告代言、政府活動全都瞬間撤銷。他之前才接受了「繳稅千萬」的政府機關讚譽。誰是下一個更大咖？

NoNo是目前情節的最嚴重。他原本投資主導的熱門雞排連鎖店，至此即將蒙上生存陰影。誰會是下一個更嚴重？

醜聞也分大小咖，一夜之間，宥勝與黃子佼已經徹底的靠邊站了。台灣的娛樂圈，如今彷彿彗星隕石正在大小從夜空中墜落，成為前所未有的荒謬奇景。

如今還有哪些人，正在惴惴不安的面對著這一場，堪稱影視娛樂圈的「世紀大審判」。即將來到下一場生死交關，誰又將無法成眠？（作者為資深媒體人）

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