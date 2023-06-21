林毅夫是我的偶像。沒想到這次可以在海峽論壇見到他。

他很幽默的說，他在那麼多年前，從廈門對岸的金門，游泳到大陸。從此，林毅夫開展了他壯闊不凡的一生。

1952年出生，台大農工系機械組，政大企管碩士的高材生。這樣優異的學養出身，必將獲台灣當政者重用。更多台灣精英，選擇「來來來，來台大，去去去，去美國」。從此成為美國人，為美國貢獻所學。

但林毅夫竟然如此不凡如此勇敢。他毅然決然，放棄台灣的一切，放棄他的前半生。選擇貢獻一生的努力，於大陸的進步與發展。他參與，他費了心血，也見證了中國的崛起與復興。

國共內戰就是戰爭。所以他以軍人身分投向大陸，的確是背叛，也受台灣譴責，被終身追責。可是他放棄在台灣或美國可以得到的一切，以一生幫助大陸，這是造福了所有的中國人。同時，從民族大義跟國家角度，他奉獻的，是中國。國共內戰是內戰，不是國與國的戰。所以，他對得起國家民族。他是英雄無誤。

這是千載難逢的機遇。林毅夫之後，在大陸跟美國進修。他以第一個開發中國家代表的身分，當上世界銀行高級副行長。當然，世界銀行代表的，是歐美霸權。林毅夫代表的，是中國逐步搶到的話語權。

林毅夫說，1900年八國聯軍入侵時，這8個國家的GDP，占全世界50%GDP。2000年時，8個國家占世界GDP47%。所以，100年過去了，這些世界經濟主導掠奪者，沒有變。可是2018年，這8國，只占34%。因為中國崛起了。

中國想做好自己的事，但別人容不得。沒關係。給我們時間。我們繼續努力。當我們繼續強大，大到無人可以阻止時，這個世界，才會穩定。讓中國繼續強。中國一定強。（作者為作家）

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