餵藥案風暴持續擴大，除了高雄已證實有4位醫生涉嫌不當使用苯巴比妥，受害病患超過百名，其中甚至包括2歲以下幼童；此外，中華國際幼兒文教聯合總會表示，即日起全國教保員全面停止餵藥服務，以適當保護教保員，然而此舉卻令部分家長不滿，認為幼兒園只是為了讓教保員工作更輕鬆罷了。

未追查管制藥品的來源

餵藥案撕裂幼兒園親師間的信任、甚至引發社會對立，不讓人意外。民進黨以為新北爆發餵藥案是「撿到槍」，全面圍剿代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，過程中不但刻意升高並扭曲案情，讓家長恐慌，還恣意汙衊抹黑相關幼兒園及教保員，令幼教系統大反彈，提出「生病不入校、老師不餵藥」聲明，拒絕再幫家長餵藥，可想而知，這會造成雙薪家庭多大的不方便！如果類似的「不餵藥運動」從幼兒園擴大到一般小學、特教學校、安養院等，恐怕會引發全台教育和照護系統的大混亂。

衛福部身為主管機關，面對餵藥案，一開始的態度宛如隔岸觀火，未對新北市政府提供協助。在5月15日新北市衛生局接獲教保人員疑有餵食管制藥品的報案後，民進黨就開始帶風向、打擊新北市政府，但是對於幼童是否採檢出「巴比妥」和「苯二氮平類」等所謂3級毒物，衛福部始終沒有主動表示要進一步採檢以釐清真相，放任各種謠言持續散播。

事實上，有關幼兒學童的就醫和用藥紀錄，只有中央能夠全盤了解，而相關案情的來龍去脈，檢調也早已介入調查，但衛福部按兵不動、檢調遲遲不公布調查情況究竟如何，民進黨政府刻意「讓子彈飛」的結果，除了讓侯市府持續受到質疑和批判，也讓家長恐慌、幼兒園無所適從。

如果相關幼兒園確實有不當甚至違法用藥的行為，衛福部食藥署就應立即追查這些藥品的來源，因為類似的問題不會只在新北市出現。苯巴比妥屬於僅供醫療及科學使用的管制藥品，醫療使用時必須經醫師處方才能供應，否則即屬毒品，因此，藥物從何而來引發社會關注。食藥署終於進行查核，日前公布查核結果，「目前在藥局及醫療院所端並未發現流向異常」。但高雄市長陳其邁已主動宣布市內有4位醫生開立違禁用藥，這個結果無疑打臉衛福部食藥署。既然食藥署說藥品流向沒有異常，這4位醫生的藥品是從哪裡來的？全台是不是還有其他縣市也有類似的問題？高雄4位涉案醫師已遭市府處以停業和罰款的處分，但事情不應只停留在這裡，檢調和衛福部都必須追查相關藥品的來源。

政治目的大於關心學童

除了食藥署對藥品溯源工作不夠確實之外，負責餵藥案專案調查的衛福部次長王必勝表現更是荒腔走板、十足政治操作。為協助廣大家長了解自己的孩子有沒有被餵服違禁藥品，衛福部台北醫院日昨表示，提供全台幼兒園幼童免費巴比妥、BZD檢驗，不料，王必勝當天就翻盤表示，只限於新北市。真奇怪，王必勝怎麼能確定只有新北有問題，還是衛福部就是不想擴大檢驗，免得其他縣市也驗出問題，就不能專心打侯了？事實證明，目前至少高雄市也中槍了，衛福部還想只聚焦新北市嗎？

新北幼兒園餵藥案學童經螢光免疫分析法、酵素免疫分析法、液相層析質譜儀檢測等結果均為陰性，但王必勝領軍的專案小組卻表示因家長考慮隱私不同意公布結果，但既然結果是陰性，家長應該會希望外界知道，怎麼會阻止公布？更何況檢測結果去識別化，根本不必擔心個資問題。說穿了，衛福部就是想繼續以曖昧不明的資訊凌遲新北市。

尤有甚者，面對陰性檢測結果，親綠醫師表示，「不應該為了數字忽視孩子痛苦」，還有人說要注意「偽陰性」，代表民進黨參選總統的賴清德更提醒，要注意學童有沒有戒斷的問題。這樣一再嚇人，民進黨到底有完沒完？難怪民眾質疑，衛福部處理餵藥案的態度，政治目的遠大於對學童的關心，也不在意管制藥品從何而來、流向何處。淪為政治打手的衛福部早已失去良心、放棄專業，根本無法為民眾的健康安全把關！