「我來大陸就是為了跟心愛的男孩在一起！」台灣高山族女孩小花，雖是第一次參加海峽論壇，卻有著別樣的直率。面對記者的「長槍短炮」，小花向大家講述了自己的愛情故事。

年輕世代的生活中，怎能少了網路遊戲，小花在台灣也迷戀上了大陸手遊「吃雞」。就這樣，小花認識了一名來自大陸的「戰友」，並且愛上了這個幽默健談的男孩。但小花說，「我吃不了異地戀的苦，所以辭掉做了9年的工作，毅然決然要來大陸。」

身邊的人都勸她，電視上的大陸那麼「可怕」，你真敢一個人去？為愛可以走天涯的小花，還是遵從了內心的想法來到大陸。她說，「這裡的朋友和同事對我非常友善，我曾經擔心的歧視，根本不存在。」

原本這或許只是個美好的愛情故事，小花卻多演繹出了一份勵志和拚搏。來到大陸的她，在新媒體運維和直播帶貨這條路上找到了屬於自己的新未來。

「我就是要用自己的親身經歷告訴在台灣的朋友們，真實的大陸並不是像台灣電視裡演的那樣，年輕人在這裡有廣闊的舞台施展才華。」小花說，下一步她打算通過自媒體產品，把高山族推介給大陸網友，讓他們對台灣少數民族有更加全面的認識。

勇敢邁出登「陸」第一步的小花，正是無數台灣青年「首來族」的縮影。6月16日，台灣勞動黨副發言人王正曾以台灣中華青年發展聯合會理事長的身份前來參加海峽論壇。王正提到，期望本屆海峽論壇能夠有更多首次到大陸的台灣「首來族」參加。各個分論壇討論的主題內容可以更加深入，除了對相關議題進行討論並凝聚共識之外，也能夠在多個領域建立起兩岸各界共同行動、深化融合發展的具體方案。

陳左右用大陸的新媒體平台呈現出了「舌尖上的台灣」。（作者提供）

「大家好！我是陳左右，請大家關注我的抖音賬號。」剛剛來到大陸不久的台青陳左右非常自信地向記者們介紹著自己的抖音作品。在他的短視頻裡，花蓮烤雞、新北雪釀餅、宜蘭牛排、淡水大肉串……每一個寶島美食都顯得那麼誘人，讓人看著就流口水。陳左右用大陸的新媒體平台呈現出了「舌尖上的台灣」。

「下一步我還打算吃遍大陸美食，讓台灣青年領略大陸的飲食文化。」初來乍到的陳左右，卻已經有了明確長遠的規劃。「美食是最能在短時間內拉近大陸與台灣青年距離的方式。我剛來大陸沒多久，未來會在更多平台上推廣我對美食的看法，請大家多多支持。」

小花和陳左右面對採訪，言語中還帶著「首來族」的青澀，但眼神中都是篤定和憧憬。有明確的目標，願意為實現自己的人生理想迎難而上。這讓我們有理由相信，這些「首來族」台青們敢於打破現狀的魄力，將是他們勇敢追夢的最強底氣。

已經走過十五年的海峽論壇是眾多台青「首來族」登「陸」的第一站。在本屆海峽青年論壇上，近450名青年嘉賓中有303名台灣嘉賓，而首次參加論壇的「首來族」占70%以上。這些新面孔不約而同地選擇了新媒體作為自己在大陸打拼事業的賽道。

「新媒體是融合發展的新機遇。」海峽兩岸關係協會副會長馬曉光在兩岸新媒體創享論壇上表示，大陸互聯網產業擁有豐富的資源和廣闊的市場。我們願意同台灣同胞分享發展機遇，持續推進相關交流合作，共同打造兩岸互聯網產業鏈，培育新亮點、形成新動能，實現兩岸互利雙贏。

海峽兩岸交流中心副主任李楊也認為，基層民眾和青年群體已經成為兩岸交流的主力軍，厚植著兩岸關係發展的社會基礎和前進動力。希望在新媒體蓬勃發展的新時代，更多的有識之士共同為兩岸青年在新媒體領域交流合作、融合發展、同心同行搭建起更大的舞台，也期待有更多的台青「首來族」來到大陸，站在這更大更好的舞台，去尋找自己最初的夢想。（木逆、洋洋/海峽之聲）

（本文來源：海峽之聲）