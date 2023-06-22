一個政治領袖或宗教聖徒，流芳於後世的不應是其遺體，而應是思想。但不問西東和古今，政治及宗教中的偶像或領袖崇拜，也必定同時帶來對先輩遺體的虔誠供奉。這與政治、宗教的教義、意識形態毫無關聯，而是對對在世者確立世俗道路或衣缽傳承話語權的爭奪。當遺體崇拜從宗教中步入近代以來的革命和政治漩渦中時，誰為正統、誰為接班人的角力便以葬禮政治的呈現而史不絕書。

總理奉安大典VS國父靈臟奉迎：誰是孫文接班人

後世學者基本認為，孫中山晚年欽定的接班人是汪精衛。蓋因汪精衛追隨孫中山革命最早，其形象、氣質以及在辛亥革命前後刺殺攝政王載灃的壯舉，都頗受國民黨內尊崇；加之孫中山彌留時，撰寫《總理遺囑》的也是汪精衛，因此汪精衛後來成為國民政府主席，並不意外。然而，有槍就是王的硬道理始終是中國人奪權的不二法門。以黃埔系軍人為後盾，蔣中正最終取得了國民黨的控制權，成為一號人物。自此，汪、蔣之間的權力紛爭，一直持續到對日抗戰時汪精衛投日。此間，如何搶奪孫中山大旗，是非常有趣的歷史典故。

孫中山逝世時，恰逢國民黨聯俄時期。當時一度決定模仿列寧，用水晶棺保存孫中山遺體。但最終因為善於革命的蘇聯不善於建設，其提供的水晶棺材質量不過關，出現漏氣情形，令孫中山遺體出現腐化，永久保存的提議被迫放棄。但國民黨北伐統一中國後，得罪了粵系、新桂系、馮玉祥、閻錫山等地方實力派的蔣介石，為了穩固在黨內、軍內地位，透過1929年的安葬孫中山遺體的「總理奉安大典」，來塑造個人權力。中山陵便是這種權力塑造的產物。

陵，在中國古代僅帝王可以使用。普通人的身後所在，通常稱墓或墳。中山陵在建築構造上，從牌坊、到享堂、再到祭堂、墓室，幾乎與中國古代帝王陵寢沒有分別。但中山陵中的孫中山雕像，究竟應當是穿中山裝、西裝、還是長衫馬褂，國民黨各派爭論不休。左派認為應該以西裝或中山裝為主，體現革命和進步；但以蔣中正為首的掌權派則認為應當尊崇中國傳統，展現馬褂。最終，中山陵的祭堂、墓室出現了兩尊雕像，坐像的孫文是馬褂；墓室的臥像是中山裝。算是平衡。蔣介石主持的總理奉安大典，異常隆重、恢弘，頗有大行皇帝出殯之感。換言之，孫享受帝王之尊，則他的接班人也應當享受如此尊榮；而誰主持了奉安大典，誰就是接班人。1929年6月1日的奉安大典，主祭官是蔣中正。

抗戰時期，汪精衛投日後，在南京建立了偽國民政府。為了擺脫漢奸罵名，汪精衛猛打孫中山牌，以孫中山主張中日友好和大亞洲主義的思想、言論，為汪精衛的和日主張背書。但僅僅依靠理論文宣是不夠的。抗戰爆發後，日軍占領北平。1942年，孫中山病逝的協和醫院中，被日軍發現了孫中山的肝臟。此消息傳到南京，引起汪精衛等大小政要的高度關注。他們經過交涉，讓日軍歸還了孫中山肝臟。當年4月，汪精衛政府方面舉行了盛大而隆重的「國父靈臟奉迎儀式」。孫中山的肝臟幾乎用當年「總理奉安大典」的同一規格，從北京被運到了南京，放置於中山陵的孫中山靈櫬前。

不過後續的插曲更為有趣。負責迎接孫中山肝臟的褚民誼，在抗戰勝利後被認定為漢奸，而遭判死刑。據諸多野史記載，褚民誼在南京光復前夕，趁亂將孫中山肝臟偷藏，希望呈送肝臟予蔣中正，以此減輕自己罪責。蔣中正得知後大為震怒，在獲得肝臟後，褚民誼依舊被執行死刑。

毛澤東：拒為史達林守靈扶棺

中共雖然曾經是共產國際的一個支部，但自從毛澤東戰勝了黨內以王明、博古、張聞天為首的國際派之後，中共已基本上轉化為一個以農民軍為根基的本土紅色政黨。共產國際或莫斯科對中共的牽制力大幅下降。而且，站在毛澤東的立場，蘇聯這個太上皇是其統合全黨意志的外來障礙。在延安整風中，毛澤東發表了著名講話《改造我們的學習》，將追隨蘇聯路線的黨內國際派批判為「主觀主義」。

中共建政後，中蘇共結為同盟關係，為了獲得蘇聯援助，中共對俄國人笑臉相迎。但毛氏對史達林始終有一股怨氣。1953年，史達林去世後，與東歐共產國家、外蒙古等蘇聯衛星國如喪考妣的悲戚不同，毛澤東成為共產陣營中唯一一個沒有前往莫斯科奔喪的世界紅色政權領袖。雖然在北京為史達林舉辦了追悼大會，天安門也破天荒掛上了史達林畫像，毛澤東帶領一眾中共高官前往蘇聯大使館弔唁，並發表《偉大的友誼》紀念文，但毛澤東並沒有在中國舉辦的追悼儀式上發言，而是將致悼詞的任務交給了朱德。至於前往莫斯科弔喪，周恩來成為了不二的帶隊之人。中共代表團抵達莫斯科後，不僅要為史達林守靈；在史達林的遺體從莫斯科工會大廈移靈時，還要參與扶棺。對毛這樣一個民族主義的紅色領袖而言，顯然不能接受如此安排。

直到1956年11月中共召開政治局常委會議時，毛澤東才公開表態：自己寫過3篇歌頌史達林的文章，前兩篇是祝壽，第三篇是悼念；且自己對這3篇文章都是不願意寫，但理智上又不能不寫。歸根到底，毛澤東讚頌史達林和蘇聯，是為了獲得蘇共的支持，特別是中共實施的第一個五年計畫，蘇聯方面的專家、技術援助起到了非常巨大的作用。因此，喪禮政治學中，權宜之計也成為了一種謀略選擇。

死去的和活著的：誰是崇拜的主角

死亡本是人生常態，卻因社會與政治的糾葛，成為無法謝幕的活報劇。因此，當宗教意義上的聖徒崇拜從進入世俗政治時，偶像崇拜的本質並沒有發生變化，只是在名稱上從先知變成了先進楷模、積極分子、革命先烈、偉大領袖。不論是宗教還是政治，聖徒的葬禮和遺體崇拜中，主角永遠是活著的那些參與崇拜的人，最大的主角則是主持崇拜的人。至於人民大眾和自由幸福，也只是口號和統計的數字而已，有時甚至連數字都算不上。

（作者為香港城市大學哲學博士）