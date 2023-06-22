觀其眸子，人焉廋哉。我曾經在一個家庭聚會上見過謝安達（Adam Schiff）眾議員。政客騙子多，但是這個人，你只要見過一次，就知道他扯淡不眨眼，說話不算話，而且人品很有問題。

若干年後，他做為情報委員會主席，利用特權和職位製造假新聞，卻始終不能兌現，漸漸被人識破。但是那個識破的過程很漫長，因為有許多政客和媒體基於政治利益的理由，故意選擇相信他。

德恩特檢報告最近檢討指出，通俄門毫無實據，完全是偽證和誣告，最初根本沒有任何正當理由足以展開調查，結果卻耗費3200萬美元，全美國耗時大約兩年半，媒體整天說川普通俄通俄，Adam Schiff 成天說有證據有證據。我當時根據信息公開判斷通俄門根本是一個假新聞，有人還誤以為我是在為川普說話。最後水落石出，啥都沒有。

在那唯一一次聚會上，我瞭解到我曾經和這位國會議員先後在信譽卓著的Gibson Dunn律師事務所服務，當時心中已經立刻感到無比的羞恥，更不要說他多年後通俄門謠言戰慘敗，信用破產，我還是很遺憾此人竟然代表美麗的帕薩迪納城，繼續躋身國會。

我對這個人的第一印象，怎麼會事後證明如此正確呢？自然不會每一次都如此。畢竟，觀其眸子，人焉廋哉！

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