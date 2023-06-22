自賴清德提出對私立大學學費補助25000元的政策宣示後，陳建仁立即加碼，預備將全國高中職學費「全免」，儘管論者謂此為「選前大撒幣」的「政策買票」，且擔心每年高達500億的經費，國家財政能否承擔得了的問題；但是，無疑卻是台灣整個教育政策的一項重大政策。

人所詬病的台灣教育，的確是應該有具體而有效的改革方案了，在升學主義掛帥的社會風氣下，台灣的學生除了「讀書考試」外，是否真正學得了人生必要的知識、培養出獨立判斷的思辨能力、關懷全體社會的發展，其實都是大成問題的，尤其是自所謂的「教改」以來，教育的亂象層出不窮，師不師、生不生的現狀越來越見普遍，多年以來，歷屆政府束手無策，台灣教育的癥結，問題，又豈僅僅在於學費的問題而已？

減免學費，當然對多數經濟條件較差的家庭，會有經濟上相當大的揖注，減輕家庭不小的負擔，如果國家財政允許，最好如許多經濟實力堅強，或者是社會福利優厚的國家一般，索性從幼兒園到大學的教育，全部由國家出資，一概蠲免，但是，以台灣目前窘困的財政而言，顯然是無法做到的。因此，企圖以減免私立大學學費，以及高中職學費全免的方式，以達成真正教育的目的，恐怕不但只是虛晃一招，更未必能解決真正的問題，反而後遺症未可小覷。

台灣公私立大學學費的差距，自始以來就是不少，以目前的狀況而言，公立、私立大學每學期學費，不計學院的差別，差距約在25000左右，賴清德的主張，亦無非著眼於此，企圖利用補助的方式，拉平公私立大學學費的差距。賴清德的立論基礎非常簡單，就是認為就讀私立大學的學生多數為經濟弱勢的家庭，揖注其學費，將有助於彌縫社會貧富的差距。

但是，賴清德沒有想清楚的是，為何私立大學會有較多數經濟弱勢的學生？這其實是整個自「教改」以來，升學制度的問題。現行的升大學制度，號稱「多元入學」，事實上卻是對經濟優勢的家庭較為有利的，各種不同的入學管道，用以作憑比的，除了學測的成績外，其他如科展、獲獎、資優的考量，無疑都是可以平藉優厚的經濟實力換取的。當初原意是減傾學生負擔、擴大大學窄門，可家境好的家庭，可以透過補習、遊學、購置昂貴儀器……等等方式，壓縮了其他家境較遜色的學生的機會。往昔聯考時代，像陳水扁以三級貧戶之子可以考上台大的美談，於今究竟還有多少？事實上，大學學費並不是家庭支出最大的負擔，而是在升學主義，尤其是對頂尖大學的期待，其所將耗費的高出不知多少倍的補習之類的額外開支，才是大宗。而這些開支，當然是一般家庭所負擔不起的。

當年「教改」銜負的兩大使命，一是減輕學生課業壓力，但大家一窩蜂往補習班跑，反而更加劇了學生及家長的負擔；一是想讓更多的學生，進入大學就讀，是以廣設大學，這更是當初設計者「頭痛醫頭，腳衕醫腳」的迷思，我們如果將大學訂位成培養菁英人才的場域，試問，整個社會真的需要如此多「菁英」嗎？許多其實未必具備讀大學能力的學生，一股腦全都塞進了大學之中，別說當年考18分就得以入學了，現在是「只要想讀就可以讀」的情況，大學生滿街走，而且個個都以「大學生」自居，眼高手低，不只大學生的素質日趨下滑，而且更不願意從事專業技職的工作，職業、專科學校全面被掏空，而培養出一大群所學非所用，或者只是空掛一個「大學生」的名銜的畢業生，這真的是台灣社會所需要的嗎？

更大的問題，來字「少子化」的威脅，大學如此之多，而因教育負擔太重，年輕夫妻不生、不養的情況越來越嚴重，連公立學校都有龐大的缺額，「粥多僧少」，退場機制是必須實施的，而實施的對象，當然是私立大學首當其衝，未來即便是學費全部減免，恐怕許多私立大學，尤其是後半端的私大，也未必能招收到學生。這才是整個台灣大學教育最嚴重的沉疴所在，而未必僅僅是有關於學費的高低而已。

外國的許多大學，公私立大學通常也是學費有相當大的落差的，以英、美為例，許多學費高昂，但是卻人人趨之若鶩的名校，如牛津、劍橋、哈佛、耶魯等，豈非都是私立學校？就以近鄰韓國來說，私校也往往較公校更受到歡迎。但是，台灣私立大學成立了幾十年之久，何嘗有過任何一所私校可以跟公立學校比拼的？我們的教育部，錯將齊頭式的平等當成教育理念，以各種方式限縮私校的學費，私校一旦想調漲學費，即便只是1000元的戔戔少數，都會遭到社會強力的反彈，這才是目前私立大學的最大困境！

在台灣，私人興學是有重重困難的，多數的教育經費，都被施用在公立大學之上，儘管對私校也有所補助，但杯水車薪，不僅不敷使用，進而連師資、設備、學習環境等，都遠遠不如公立學校。憑心而論，就是私校的學費再便宜、政府的補助再多，恐怕也無法吸引學生前往私校就讀，這豈僅僅是拉平學費所能濟助的？

民進黨執政7年，延續前此的錯誤政策，對台灣大學教育完全束手無策，也從未提出相應的革新主張，只不過因大選在即，就草率推出補助學費的主張，而忽略了整個大學教育的真正問題所在，姑不論是否有「撒幣買票」的閒嫌疑，但人人學費可以減半，自然會收得皆大的歡喜的效果，但是，如此齊頭式的平等，果真對台灣的大學教育有幫助嗎？這恐怕才是真的應該深思的問題。（作者為退休大學教授）

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