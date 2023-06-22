美國國務卿布林肯抵京訪問，意昧著舒緩兩國近年來高層互訪中斷的疏離感。布氏的到來並沒有擺出如經懺學預言「一口東來氣太驕」的霸權氣焰，一如反常的「斯文」；反而因為中方在座位上的特別安排，引來反中陣線的大加撻伐，質疑中方的安排極為粗魯不文明。不過反中陣線人士往好的地方想，比起200年前馬戛爾尼來到中國見乾隆帝吃到的排頭，此次的安排就顯得「文明」許多。

然而反中人士氣急敗壞之餘，應先反思為何布氏當下沒有拒絕、美國事後也未進行抗議。就像性騷擾的邏輯一般，構成性騷的前提是當事人感到對行為感到不適，倘布林肯都未自覺受辱，又何勞旁人指點?如此安排的動機，怕是美方事前就接受了中方的安排，好讓中美雙方在規畫好的畫面下各自讓國內的民族主義情緒得到宣洩。

布林肯的重要任務是穩定美中關係與重建兩國高層溝通管道。如從布氏訪中行結束後中方公布的五大共識結果看來，至少是兩國各取所需。

首先是習近平破題表達穩定的中美關係對世界的重要性，但習也意有所指的表示「寬廣地球完全容得下中美各自發展」。習的本意不能說沒有暗示中國終將取得霸權地位，但習也在後話中補充說明中國不會去挑戰和取代美國，其前提是美國不要損害中國正當權益。不卑不亢的表達立場後，布氏同樣「以禮回報」用官方立場表達美方不支持台灣獨立。

至此，外界實也無須再糾結座椅安排的枝微末節，無論中方究竟欲用此舉表達何種政治意義，從布氏對中方的回應也顯示對於此行的任務已臻達成。

誠如布林肯行前所說，中國行目的在避免美中競爭變成美中衝突。美、中兩國當前都遭受艱難的國內問題挑戰，兩國也尚有全球性議題必須採取合作的立場面對，實須放緩兩國的戰略對峙將精力留在處理國內問題上，這是兩國共同的短期利益所在。

但也如同九二共識之於兩岸，僅能在早期解決事務性協商的問題一般，中方的五項共識能達成的政治成果有其時間侷限性。長期而言，兩國的戰略矛盾終不可解，一旦一方意識到或誤判對方採取加速擴充權力的策略後，兩國的競爭態勢仍將不可避免地持續螺旋上升。

此點從美國總統拜登在習布會後所說:「美中關係已有所進展，雙方正在正軌上邁進。」卻無法進一步說明具體進展的窘境可以得到印證。中美關係確實在正軌上邁進，只不過是雙方「各走各的軌」，在現階段仍極力避免出現轉轍器故障造成的火車對撞的結局，因為這對雙方都有利。

習布會像極了三國時代魯肅會關公的戰略背景，吳、蜀兩國皆對荊州有根深蒂固的國家核心利益，造成不可調和的矛盾結構。惟是雙方皆直接面對魏國的強大壓力，導致此一敵我矛盾的處理順序暫時延後，此時的中、美兩國何嘗不是如此?

至於習布會後會對台灣政局產生何種蝴蝶效應?最有可能的變化是，最具當選競爭力的總統人選必將是能兼顧中、美兩國短期政治利益者，而非現階段較佔優勢的傾美主義者。理由很簡單，布林肯那句哪壺不開提哪壺的「不支持台灣獨立」，就已充分的說明一切。（作者為自由撰稿者）

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