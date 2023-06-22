中國大陸全國政協主席王滬寧在海峽論壇大會拋出建立兩岸融合「示範區」概念，重申只有維持九二共識，兩岸才能恢復風平浪靜，希望深化雙邊各個領域融合發展，也能累積彼此互信基礎展開新路，但台灣陸委會隨即痛斥此一舉措為「統戰」平台，凸顯的是民進黨將兩岸融合「示範區」當「統戰區」的不良執念。

學者哈斯分析國際關係提出「新功能主義」（Neo-Functionalism）對於研究區域統合提出觀點，旨在解釋歐洲整合的時間進程，在第二次世界大戰之後成形，主要站在「國家利益」的基礎之上。新功能主義強調政治的關鍵性，由於整合過程自然涉及政治，例如歐洲煤鋼共同體（European Coal and Steel Community，ECSC）鎖定經濟事務合作，背後也須歷經政治層面介入運作，絕非民進黨認定僅有單一「促統執念」。

王滬寧在海峽論壇大會致詞宣布：「福建將建設兩岸融合發展示範區。」顯然針對台灣企業投資合作而來，直接策畫推動兩岸「共同市場」，說穿就是「台商專區」的互動形式；兩岸融合「示範區」在於發揮互補優勢，如同歐洲國家在煤鋼共同體一樣建立一套國際標準，也奠定了「共同發展」的重要契機。

台灣陸委會始終將「海峽論壇」視為統戰平台，抨擊此舉毫無意義，直指這類宣傳不符國內民意，甚至還以矮化政治立場為由，無視兩岸另外在經濟與文化兩個層面的交流合作。海峽論壇舉辦迄今吸引超過十萬以上人次的台人參與，各類活動也已超過600多場，即便簽訂將近千個合作意向協議，也從未針對政治面向的利益交換，卻被民進黨屢屢貼上「親中賣台」的政治標籤。

國民黨2024總統參選人侯友宜指出建立兩岸融合「示範區」，須以平等、尊嚴和友善方式，促進兩岸對話交流，並且建構互信基石，帶動兩岸和平發展。國民黨主席朱立倫則指出美國國務卿布林肯拜訪中國，副主席夏立言帶團前往廈門參加海峽論壇，大家看到民進黨自己「沒半步」，然後不斷阻撓任何對話交流，最終恐將導致對抗交惡而「兵戎相見」。

前總統馬英九今年清明連假前往中國祭祖之行也被民進黨稱「統戰之旅」，然而此行不僅維護中華民國主權，通時彰顯台灣利益的各種論述，早已戳破綠營兩岸論述的虛晃一招，誰掉入了「統戰陷阱」已不言自明。前美國總統川普因在2020驅趕白宮抗議群眾引發軒然大波，拒絕出席因被白人警察壓頸身亡的非裔男子佛洛伊德葬禮，緊接發生非裔男子布魯克斯遭警當街槍殺等事件，通通是在「非白族類」排他下的種族歧視，如同陸委會在對岸歧視的「意識形態」下，迫使兩融岸合「示範區」成為統獨之爭的「地雷區」。

民進黨2024總統參選人賴清德參加校園講座回覆學生提問「最想與哪位國家元首共進晚餐？」當下秒答「中國國家主席習近平」難道就沒有「統戰陷阱」?當民進黨的兩岸論述不符時宜，甚至當作選舉操作的政治口號；賴清德身兼「台獨金孫」與「台獨工作者」的雙重身份，親身示範兩岸政治交流為何沒有綠營人士公開撻伐，從主張「親中愛台」、「務實台獨」、「中華民國台灣」、「台灣不需要另外宣布獨立」、「台灣不是中國的一部分」，最後變「台灣事實上已經是一個主權獨立的國家」，如今賴清德可與習近平組「共餐區」大談和平，卻對兩岸融合「示範區」抨擊統戰難道不是政治雙標。

民進黨將兩岸融合「示範區」當「統戰區」的不良執念根深柢固，違逆新功能主義的「國家利益」而把經濟合作凌駕政治促統的單一思維，不僅失去如同歐洲國家在煤鋼共同體的「發展契機」，只因民進黨貼上「親中賣台」的政治標籤，甚至可能失去對話交流導致「兵戎相見」；民進黨逕自將兩融岸合「示範區」視為統獨之爭的「地雷區」，卻公然放任賴清德幻想要與習近平組「共餐區」討論和平大玩政治雙標，從民進黨黨章勾勒的「累世統戰」思維，也難怪會在兩岸融合「示範區」催生「統戰區」的不良執念。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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