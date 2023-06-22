大陸人民喜歡賴清德嗎？大陸人民喜歡台獨嗎？喜歡主張台獨的民進黨嗎？奇怪怎麼問這樣沒有學問的問題。大陸人民反台獨，反得厲害，甚至不惜一戰，怎麼會喜歡台獨呢？

台灣有個網站，作民調，2024年總統大選，會投誰的票，但限大陸地區網友回答，投票的有1.2萬票，幾個主要人物，得票率如下：

柯文哲11％、侯友宜6％、郭台銘7％、賴清德77％，大陸人民喜歡賴清德當選，那不就是喜歡看到台灣走向獨立嗎？

大陸台商有時跟同事聊天，多數大陸同事也是希望民進黨的賴清德當選；台灣部分深藍支持者，也支持賴清德。

這些人不是支持台獨，而是希望在台灣三屆總統選舉，都是台獨的民進黨當選，大陸領導人，知道統一無望，只好訴諸武力，武統台灣，只要幾天台灣就回歸祖國，統一了，不是太好了嗎？

所以大體上來說，中國大陸對和平統一，已感到無望，政府及人民的心思意念，都朝向武統邁進。所以武統很快就會到來，最快的時間可能在2024年前後，亦即台灣總統大選，及美國總統大選的這段時間。很多美國及外國專家推測的時間不盡相同，但都較已往提早很多。

台灣搞台獨，不可思議！

大陸人民，各級領導人，對台灣搞獨立，他們覺得不可思議，因為他們認為，自古以來台灣本即中國領土。國共內戰時，中共軍隊逐省打敗國民黨軍隊，當時如果再努力一下，台灣70年前就已經是中華人民共和國的領土了，何來現在獨不獨的問題，何來許多外國人說三道四呢？所以台灣回歸確實是炎黃子孫自己的事，外國人介入，尤其台灣大力擁抱美國大腿，對美國言聽計從，現在連日本也插上一腳，這是中國人很受不了的事。

大家一定還記得，美國眾院議長裴洛西退休前，到台灣來轉了一下，民進黨政府認為這是美國重要政治人物支持台灣的指標，有人說她是替軍火商來推銷軍火的。大陸人民對美國官員，像裴洛西，到訪台灣，支持台灣，十分不能諒解，他們稱裴洛西是老巫婆。大陸有家麵包連鎖店，小有名氣，店名叫「裴洛西」，民眾罷買，這家連鎖店很快就關門大吉。

民族主義高漲，打台灣一巴掌的時間到了！

大陸人民的民族主義意識特別強，很多看是小事，但一升到民族主義位階，那就毫無退路，連習近平也退不下來。大陸人民對妨礙兩岸統一的美國十分痛恨，現日本又加入，那就更火上加油，國仇家恨都一擁而出。大陸人民最近送給美國人八個字：「忍無可忍，無須再忍」，現在他們將這八個字也一併送給台灣人民。這些情緒的演變，為了我們自身的幸福與安全，需要我們大家來細心照顧，這不是一句「外省豬滾回去！」就能解決的。

中國大陸現在國力突飛猛進，武統力道大太多了，和平統一、一國兩制已經不是那麼有吸引力。鄧小平曾經說過兩岸統一，所實施的一國兩制，要比對香港的一國兩制寬鬆甚多。但是現在他們已不太這麼想了，既然打你一巴掌，就能統一了，幹嘛還要搞甚麼一國兩制？大陸人民認為一國兩制對他們並不公道，為甚麼香港、台灣可享受某些優惠措施，而他們在大陸則沒有，好像低人一等。所以你要問大陸人，他們可能認為武統比較快，也比較有尊嚴。這些思想上的突變，不管你喜不喜歡，都不能掉以輕心，視若罔顧。

兩岸關係及解決方式是隨著雙方實力的消長而變化的。兩岸情勢是雞蛋與石頭，雞蛋能主張的愈來愈小，這種變化是許多人不曾想到，更不願承認。誰要提出這種看法，就會被罵外省豬滾回去。怎麼辦呢？只能等著瞧吧！

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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