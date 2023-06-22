美國國務卿布林肯的中國之旅落下帷幕。兩天的訪問中，布林肯不僅同中國兩位最高級外交官進行了長時間的深入會談，更獲得中國國家主席習近平的接見。可以說，儘管步伐不大，但此訪仍不失為中美關係「重回正軌」道路上的一次邁進。

去年11月，中美兩國元首在峇厘島會晤，達成穩定雙邊關係的系列共識。今年初以來，兩國在氣球事件、台海局勢等問題上一度劍拔弩張。在此背景下，布林肯訪華得以成行並取得一定成果，可見中美兩國對穩定雙邊關係確有基本誠意。不過，誠意歸誠意，中美關係要實現穩定發展需要正視幾個「有」和「缺」。

首先是有共識。無論是去年元首會晤還是布林肯此訪，雙方都確認應保持溝通、有效管控分歧、避免發生衝突和對抗。過去兩年多，儘管有唇槍舌劍，但中美高層官員對話的大門從來沒有關閉。國務委員兼外長秦剛已接受布林肯的邀請，表示願在方便時訪美。很快，美國財政部長耶倫等也會踏上中國領土。

其次是有行動。從去年末開始，美國總統國家安全事務助理沙利文、財政部長耶倫等重量級官員接連釋放信號，表示競爭對手之間也需要合作，最近更正式用範圍更窄的「去風險」取代「脫鉤」措辭。今年初以來，蘋果、高通、英特爾、輝瑞、特斯拉等大企業的總裁紛紛到訪中國，表達擴大深化在華業務的意願。

第三是有規畫。布林肯此訪中美雙方達成5點共識，包括「繼續推進中美關係指導原則磋商」「繼續推進中美聯合工作組磋商」「鼓勵擴大兩國人文和教育交流」和「就增加中美之間客運航班進行積極探討」等。這表明，中美雙方有意願進一步打開對話交流的大門，並已開始規畫或著手推進某些具體問題的磋商。

但近期仍難期待中美關係的顯著轉圜，因為相比3個「有」，中美之間還橫亙著4個「缺」。

一是缺乏信任。美國總統拜登曾多次做出「四不一無意」的承諾，即不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突。可反觀美國的實際政策，卻與承諾大不相同。美國四處拉幫結派，從民主對抗威權的敘事到聯合盟友至南海耀武揚威，從高科技封鎖到供應鏈外遷，處處難掩針對中國之意。在中國視為核心利益的台灣問題上，美國加大對台軍售，提升官方交往層次，不斷「踩踏紅線」。如此言行不一的做法實難令中方建立信任。

二是缺乏共同框架。美國堅持用大國競爭的視角看待和處理中美關係。為了「競贏」，可以動用除武裝衝突以外的一切手段。比如就新冠大流行造謠抹黑中國，切斷對中國的高端晶片供應，攪動台灣問題，利用人權等議題對華進行政治、經濟和輿論施壓，阻止中國人在重要國際組織擔任高級職務等。在美國政治家眼中，激烈「競爭」就意味著使用各類手段為中國發展使絆子，壯大自己的聲勢和氣場，底線就是不引發衝突。而中國外交政策中「道義」的底色很重。中國傳統文化講究「君子有所為有所不為」，強調的是要守住道德的底線。中方堅持中美兩國應相互尊重、和平共處、合作共贏，體現的是「和合共生」的文化精髓。目前，兩國的不同理念正處於激烈碰撞期，尚未磨合出處理雙邊關係的共同框架。

三是缺乏有利的國內氛圍。美國政客們已經習慣於將國內的政治、經濟和社會矛盾歸咎於中國。所謂兩黨在對華強硬政策上的共識，其實源自對解決國內問題的無力。只要美國的國內矛盾得不到緩解，中美關係就會成為「替罪羊」。明年是美國的大選年，這點會體現得尤為突出。從中國角度講，這幾年美國赤裸裸的打壓已經激發了民眾普遍的厭美、反美情緒，這對改善中美關係也絕不是利好。

四是缺乏長遠謀畫。美國政府專注於當下的激烈「競爭」，認為未來十年是中美競爭的關鍵十年。美國要贏過中國，這是頭等大事。即便是就共同利益進行合作，也在算計到底誰贏多、誰贏少。比如氣候變化問題、宏觀經濟穩定問題等，美國講合作，依然是從自身利益出發，施壓中國做出更多讓步或者給予更多配合。但現實中，人工智能等新興技術的崛起已經展露挑戰人類的前景，中美能否就應對新技術風險展開磋商並形成一定程度的合作，考驗政治家的遠見、擔當與魄力。此外，激烈「競爭」的十年過後，中美將以怎樣的方式相處，世界格局將如何塑造，也應從現在開始考慮。著眼長遠，才更能為穩定發展中美關係提供助力。

美國國務卿布林肯的訪問為下階段中美互動按下啟動鍵。但雙方能否沿著已達成的共識持續前進，依然面臨許多不確定的因素。未來幾個月，如果雙方能在磋商雙邊關係指導原則和解決某些具體問題上取得一定進展，會對積累信任和磨合相處框架有所裨益。對於兩邊的外交操盤者來說，這是一個考驗外交智慧的關鍵時期，讓我們拭目以待。（作者為中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長、副研究員）

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