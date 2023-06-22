現在有人提出侯柯配。又有人說，柯侯配才有可能。這些聲音，都是在讓國民黨崩解的配樂。因為，從頭到尾，都是在為他人做嫁衣裳，為國民黨掘墓。

柯文哲本來就要自己選。根本沒有任何動機，要跟你「藍白合」。除非，是藍自殺式，無條件幫自己，背刺自己同志。那民眾黨當然義不容辭，伸手拿最後的成果。

比如，去年，以新竹市的城市屬性，國民黨大可推出迎合年輕高科技選民的人選。國民黨這樣一個大黨，總不該沒人吧。結果，因為被地方派系裹脅，朱立倫提了地方屬性的林耕仁。

提了以後，卻又嫌棄林耕仁不合年輕選民胃口。那你當初為什麼提林耕仁？這是在玩哪一齣？這不是故意配合民眾黨嗎？然後，當民眾黨的高虹安爆發各種不堪聞問的醜聞時，國民黨竟然從黨主席到各大政治諸侯，到這個輿論操控者跟喉舌，都跳出來支持高虹安。選舉史上，這也是第一次。愛護對手，甚於愛護同志。

當初裹脅黨中央，非要提名林耕仁不可的地方派系，更是早早就為民眾黨在地方衝鋒陷陣，早就是高虹安的禁衛軍了。選前各種公然力挺高虹安，打壓自家人林耕仁的騷操作，幾乎是叛黨的世界紀錄。最終，高虹安靠著國民黨的票當選。

當時，我就看到了國民黨的今日。這簡直是預演嘛。我一再提醒，一再預告。可不可以不要再不顧是非的護衛高虹安呢？今日高虹安，就是明日柯文哲。但是，我也知道提醒沒有用。先知，永遠是寂寞的。

如今，國民黨陣營一再提「下架民進黨」是唯一最高目的。其實最終，就是成全柯文哲，讓國民黨自己，配合進墳墓。

柯文哲自己兩次選舉，都是靠民進黨。跟民進黨鬧翻以後，推出黃珊珊跟高虹安選市長，吃的又幾乎是藍的票，且對國民黨毫不客氣。但是為什麼國民黨上自黨主席，下至支持者，就這樣對柯文哲毫無抵抗力，始終有著幻想？這可能就跟國民黨自己的體質有關。

黨是黨，自己是自己。

柯文哲憑什麼來勢？因為國民黨有大量「柯友友」。柯文哲8年市長任內，各種狗皮倒灶，各種醜聞，絕不遜於藍綠。到今天，卻無人監督。反而各種護航包庇。他各種拉攏黑金跟金權政治的作為，台灣這個虛偽的社會，也完全接受，沒有批評。為什麼？

其實不過就是人性。國民黨的內鬥傳統，跟只求自保，跟寧與外人的劣根性。

這就讓選民覺得柯文哲清新，覺得國民黨油膩。許多人覺得，反正都一樣，柯文哲還比較好笑一點。一樣的政治人物，站在柯文哲身邊，就好像新鮮點。一樣的政治謊言，柯文哲隨便講講，選民似乎也願意買單。所以，柯文哲就回收大量藍營橘營政客。

是國民黨的配合，跟國民黨的惰性，一步步把柯文哲養大。如今，竟然異又想天開，想要把國民黨送上去，成為柯文哲的養分，成全柯文哲的天下。這樣，個別的國民黨人，可能在把柯文哲養大後，在柯文哲羽翼，拿一點好處，分一點湯喝。不過，這個黨，算是再見了。

柯文哲在美國日本講的話，比如他不承認九二共識，要用網軍癱瘓大陸高鐵，不爭釣魚島主權等等。這跟民進黨到底有何差別？差別只在於，個別國民黨人可以跟柯文哲要官做？

國民黨許多政客，過去為了自己的利益，不敢對抗台獨課綱。親民黨包括黃珊珊等人，是公然支持台獨課綱的。甚至直到太陽花時，還妄想靠和稀泥苟存。連面對太陽花，都畏畏縮縮，都講不清楚立場。

現在，舉起下架民進黨的大旗，不過是「養寇自重」。挾寇吃天下。他們，早已經跟台獨合流。柯文哲跟民進黨，哪裡有差別？今天扶持柯文哲，那國民黨是不是打算謝謝再聯絡？謝謝收看了？

國民黨要想執政，就擦亮自己的招牌，提出為什麼要執政的理由。就站穩自己的立場。就自己打天下。天下，是流血流汗流淚打出來的。

更要告訴選民，你對國家民族的立場是什麼？跟那個百年前推翻清朝的黨，有什麼關係？

跟14億中國人，有什麼關係？這才是國民黨的黨魂。（作者為作家）

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