為洗刷台灣「行人地獄」的惡名，警政署下猛藥執法外，再訂出嚴格取締標準，沒想到還沒上路，就讓交通部長王國材趕緊連繫內政部長林右昌喊卡，政策朝令夕改除曝露陳內閣橫向聯繫有問題，更凸顯蔡政府病急亂投醫，拿不出解決方法。

最近不少民調顯示柯文哲席捲年輕人選票，蔡政府接連釋出不少針對年輕族群的福利政策，無非是要替參選總統的賴清德做球搶票，否則完全執政7年多，立法院淪為立法局，怎麼會等到蔡英文任期剩不到1年才來推動。

但這些福利政策全都要用錢堆出來的，雖然政府稅收滿滿，多到能普發6000元現金，但未來經濟景氣和出口看衰，政府撒幣要靠稅收平衡，否則就會債留子孫。以最近行政院長陳建仁喊出高中職免學費政策為例，教育部2周前還說沒錢，但官大學問大，果然逼著教育部硬是生出「外加預算」來配合。

同樣地，洗刷「行人地獄」惡名，改善交通建設無法立竿見影，重懲重罰可讓外界立刻看到政府的決心，還可大幅增加稅收，所以立法院修法加重違規罰鍰，警政署也配合大執法，並推翻過去取締3個枕木紋的標準，訂出只要「斑馬線有人全停讓」的超嚴格規定，準備把開車族「通殺」。

照理說，新的取締標準警政署已宣布6月30日上路，王國材應該早就知道，也能判斷這作法會造成交通壅塞的嚴重「副作用」，為何沒提早和內政部溝通，現在突然急轉彎，當然會讓民眾懷疑政府的決心。

交通和教育政策都是百年大計，忌諱短視近利，但民進黨執政遇事就推給法律有漏洞；民調低就想撒幣救選情，病急亂投醫，問題愈補愈大洞。