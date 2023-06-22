民進黨政府黑箱作業，片面認定《台美21世紀貿易倡議》為「行政協定」，拒絕送立院審議，蠻橫粗糙的做法引起反對黨與民意強烈反對。攸關人民重大權益的經貿協定，跳過國會監督與審查機制，不僅有違憲政常理，也不符合行政立法權力分立原則，更是對人民知的權利的踐踏。

民進黨政府黑箱作業

相較民進黨政府黑箱作業，美國政府處理《台美21世紀貿易倡議》的態度完全不同，從協商洽簽到國會審議，再到總統簽署生效，民意監督流程一樣沒少。美國會為提高貿易協議談判效率，曾通過《貿易促進授權法》（TPA），授權總統或行政機關在進行國際經貿談判時，可以逕行洽簽協定，但協定文本須送參眾兩院審議。也就是說，所有對外經貿談判協定，都必須經國會審議與表決，不能任意跳過。

根據美國眾議院歲計委員會通過的《台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案》，除規定美國總統須定期向國會提出報告，以確認台灣是否履行承諾採取相關措施，也要求未來若在此貿易倡議基礎上達成進一步協定，需向國會徵詢意見。本案經歲計審議委員會通過後，還要經眾議院其他委員會及參議院的實質把關，表決通過後才能遞交總統簽署生效。

美國公開透明的審查流程，恰與民進黨政府不透明的行為形成強烈對比。其實，說到黑箱不透明，並非只在未送立院審查這一項，在台美談判過程中，政府在徵詢公眾利害關係人意見時，亦不夠透明。譬如，行政院經貿談判辦公室在媒體簡報時，輕描淡寫表示已公開徵詢並納入民間利害關係人意見，但當記者詢問名單時，卻稱「不便透露」，行政院究竟在怕什麼？背後若沒有不能說的貓膩，何須執意黑箱作業。

行政院稱倡議是美國對台高度讓利，將有助於台灣拓展對外經貿。但台灣駐WTO前副常任代表魏可銘日前撰文指出，首批協定幾乎都是以美方利益為導向，而不是台灣，而且政治意味多於經濟意涵。他以關務行政及貿易便捷化專章為例，主要側重於便利電子商務使用及農產品進口，但跨境電子商務平台幾乎由亞馬遜或eBay等大型美商壟斷，這些條文明顯有利美國中小企業將其產品透過網路銷台，亦有助美國電子商務平台及物流業者在台發展。

嚴重衝擊台灣產業

此外，簡化易腐品進口手續也有利美國農產品對台出口，提高美國農產品（相對於台灣）競爭優勢。根據農委會統計，2022年台灣農產品出口美國總值僅9.2億美元，從美國進口農產品卻高達46.7億美元，比重高達22.8%，不僅居台灣農產品進口首位，亦造成37.5億美元的鉅額農產貿易逆差。

這不過是其中一章，更遑論第二階段談判將進入深水區，可能觸及包括勞工、環保與農業這類國際經貿談判很難取得共識的議題。台灣如果依美國意思照單全收，對台相關產業的衝擊與風險令人擔憂。民進黨政府相信美國對台友好，不會出賣台灣，但任何國際經貿談判都是一種取捨過程，不應有任何一方完全得利而不需付出。尤其是像台美這種經濟規模差距極大的經貿談判，小國談判籌碼不如大國，小國想要從中獲得好處，必得釋出更多妥協或讓利空間。除非對方有特定政治意圖，而選擇放棄部分經濟利益。這也意味著，《台美21世紀貿易倡議》的簽署必須割捨掉更多台灣利益，才能交換獲得。

這份攸關全民權益的重要貿易協定，需謹慎看待、嚴格把關，不能僅憑一句「行政協定」，就率爾通過。任何貿易協議內容再好，簽署國都需要付出代價，這個代價公不公平？要由誰承擔？誰將從中獲利？對台灣日益嚴重的貧富差距問題，會舒緩或更嚴重？都需要經過公開透明的檢視，立法院要負起責任加以嚴審。