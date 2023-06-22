近年來「底線」、「紅線」二詞頻繁出現在北京領導人的演說中，然而，這二詞的意涵又有何差別呢？從北京對此二詞的設定受眾與相應行動切入，評析北京的用詞意涵，外界可從「對內與對外」、「戰略準備與戰術推進」來理解北京的意圖，並思考相應作為。

第一，「底線」是指中國國家安全層級最壞的情境想定，主要用於「對內」吹風。不論毛澤東或習近平時期，所謂「底線思維」指的皆是要做好最壞的打算和足夠的憂患意識，設想最壞局面下的因應對策，並據此要求各級政府及民間社會建立相應的戰略準備與布局。

光是今年5月底、6月初，習近平總書記於2周內就二度提及「底線」、「極限」用詞，一是5月30日主持中共第20屆中央國家安全委員會第一次會議時表達，「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」；另一則是6月7日習近平考察內蒙古自治區首府呼和浩特市中環產業園後，媒體轉述習近平的指示：「構建國內大循環是為了保證極端情況下國民經濟能夠正常運行」。

必須要強調的是，「底線思維」非僅因應戰爭準備。新冷戰或更極端的國際供應鏈與市場分流可能是極端情境；國內經濟發展結構顯著扭轉亦是一種極端情境，如高齡與少子化效應下的人口紅利不再，中國生產力將面臨結構性轉型的挑戰；又或者，新冠疫情與俄烏戰爭經驗所突出的國際供給不足，而國內自主供給卻未跟上，若前述危機持續更長，對中國的衝擊自是更深更廣；更深刻的極端情境是，美中戰略競爭格局下，高精尖科技引進受阻，致使「2025中國製造」等產業戰略已然跳票，加之國際經濟衰退情勢下對中國經貿發展可能產生更長期、更深刻的衝擊等；此皆是北京向國內傳達大局逆風的「戰略態度」，中南海確實意識到當前國內外政經情勢，已非21世紀前20年對中國相對有利的氛圍，亦非十八大時期「大國崛起」的意氣風發。

第二，「紅線」主要涉及北京對外國行動涉及違背，或觸犯中國國家利益界線的示警與回應。例如北京領導多次就國際在台海、南海等西印太區域的行動「畫紅線」示警。然而，北京所謂「紅線」其實存在程度、強度的區別，每次回應的方式及強度也都不同。由此觀之，所謂的「紅線」主要是「對外」表達北京政治立場，並具有務實主義傾向，以相關外交、經貿、軍事行動表達政治訴求的同時，期待取得一定程度的戰術推進效果。

以軍事或非戰爭軍事行動為例，北京「紅線」相關戰術與階段目標有兩種：

一、將既有例行或非針對性的軍事活動政治化，並透過曖昧的論述對外達到認知戰的效果。例如今年4月初北京宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由大型巡航救助船「海巡06」領銜海事執法船艇編隊。「海巡06」雖屬於救助船而非戰鬥艦，聯合巡航範圍著重平潭周邊海域，但社會大眾缺乏對中國海防單位及相關軍事安全的知識，更無法細分海警及海巡之差異，故而產生戰爭恐懼。

又例如山東號航空母艦編隊屢次出現在我國東方海域，以及環台軍演期間總共出動多達232架次軍機、32艘次軍艦等作為，主要目標其實是因應美軍航空母艦在台灣東部或前往南海巡弋的回應。次要目標才是對台施壓，擴大台灣社會的不安以及疑美論的氛圍。

二、建立新常態。北京藉由美台政治關係升溫畫設「紅線」，再透過軍事回應，可以使中國軍隊在台海周邊活動師出有名，進一步擴大軍事活動範圍。最明顯的例子就是去年8月的圍台軍演，自從軍演過後，中國軍機過台海中線已經成為常態。當中共海軍、海警、海上民兵嘗試在我國外離島或本島周邊海、空域形塑長期存在的新常態的同時，亦可對國際社會強化台海為中國內海的主張。

更清晰地認識北京的「底線」、「紅線」，有助於台灣社會共同認識風險、控制風險，但不擴大恐慌。面對外部對中華民國台灣的安全與發展威脅，台灣本就應有自己的底線與紅線，而這樣思考同樣不僅是因應戰爭，而是為了避免戰爭；更深刻的意義是，因應前述非戰爭型態的極限情境，強化國家韌性。任何負責任的政黨及其領袖，都應該就國家能源安全、資源安全、社會安全、國家安全以及下一階段發展，提出強化全方位國家韌性的政策主張。

（作者為海基會前董事長）