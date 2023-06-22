台灣「#Me Too」運動延燒，美國CNN報導，這是因《人選之人─造浪者》影集所掀起的，各界不斷爆出的名人性騷事件，固然因選舉而有熱蹭效果，但也凸顯了以性平為榮、民主自由的台灣，正面臨另一階段的文明進程。

在不對稱的職場權力關係裡，性騷受害者面對的是父權、是以性解放為名的占便宜。但台灣社會對人身肢體的接觸缺乏自制與戒心。小動作如牽手、搭肩，或對人與人的間距，往往掉以輕心，或以酒醉為名超越，這種行為如同「領土侵犯」，是不該也不能接受的。

而這類侵犯的動作不只發生在男女，也常降臨弱勢的小孩身上，被模頭、捏嘴巴，名為「可愛」但實際上已冒犯他人。我們的侵犯行為還有習慣拿起相機就往陌生人拍，不顧隱私權與肖像權。這些年《壹周刊》式的狗仔偷拍文化更加惡劣，誰說名人就該放棄私領域的隱私？

而我們對言論侵犯的教育也不足，髒話當口頭禪、對宗教不夠敬重，更不用講我們在政治立場的彼此尊重與理解嚴重缺乏，對假訊息傳播的真確性查證也沒有訓練。基於這樣的態度，反映在交通上，不禮讓行人、搶黃燈、任意變換車道的行徑，也就不足為奇，這使得台灣成為外國人眼中的「行人地獄」。

而這些行為是來自人性的弱點，還是想法與態度的缺乏教育？戴爾．卡內基訓練機構的總裁暨執行長喬哈特，與戴爾．卡內基的孫子麥可克羅姆合著的《超越人性的弱點，遇見更好的自己：卡內基教你建立內在力量、打造舒適關係、活出你自己》一書指出，要打造充實且有意義的人生，來自選擇正確的想法，跟情緒做朋友，丟開後悔再前進的念頭，並且遠離有害的人。

想法有時像飄過的雲朵，情緒則是一陣暴風雨。天空並不會挽留雲朵或暴風雨，而是讓它們來了又走。但如果我們不學會處理情緒，不明白自己仍能自制，那負面的事情就會一再發生，害人害己的事情就一發不可收拾。

人生是一段自我成長和建立關係的旅程，學會有意識地生活，才能活出自己想要的模樣。你無法改變過去，但你能改變自己，也就能改變未來。台灣已是一個性別多元的社會，但我們對兩性騷擾、人身侵犯、言論辱罵等都不夠進步成熟。

亡羊補牢之計，除了更多更深刻的自覺察與社會教育外，這個時刻或許我們也可以成為一個「拋海星的人」，不放棄每一個在生命中擱淺的受害人與待教育者，展現善心與仁慈，伸出援手，將他們帶回海裡，重獲新生，救贖每一個希望。

（作者為台北市出版公會理事長）