副總統且身兼民進黨2024總統參選人身分的賴清德20日在出席朝陽科技大學的活動時公開宣布，明年開始，政府將「編列預算」補助私立大學學生每年至少2萬5千元。隨後，行政院長陳建仁21日再加碼助攻，宣布將推動高中職學費全面免費措施。民間教育團體組織卻質疑，以上重大的教育政策為何沒有經過公共討論的過程？臨時增加的經費預算是否將排擠其他的項目？外界也普遍認為蔡政府「政策買票」又來了！目標就是幫賴清德拉年輕族群的票。

對於副總統宣布的「利多」，教育部高等教育司司長朱俊彰解釋說，賴清德向私校大學生開出的支票不是「政見」，而是原本就已準備推動的政策。若果真如此，朱司長怎又說明「不會排擠既有的高教經費，將向行政院爭取額外的經費支應」？顯然，教育部配合賴清德的政見才做出即興式的政策，否則，教育部本應列有此項高教經費預算，何須再向行政院「爭取」這筆「額外」的經費呢？

再說，行政院長握有一大筆可讓教育部來「爭取」的預算，說明了教育部對其主管重大教育政策所需之經費竟也可當成「額外」因應臨時應緊事項或措施，而可另向行政院申請預算經費來支付。此一情形不僅存在著違反《預算法》和《審計法》的疑義，也還因侵犯立法院掌有憲法所定的預算權，而發生違憲的疑義。

其實，教育部以超高效率把賴清德的競選政見轉化成即將實施的政策，讓與政策相關的民眾在競選過程中就可先享受到政黨的「讓利」。這情形說得好聽點，可謂執政黨押著公務員，強把政府資源投入賴清德競選政見的「早收清單」；而若說得精確些，這也猶如競選中常見的「政策買票」。然而，教育部能夠如此積極貫徹黨意，不顧政策規畫與決定的正當程序，還凸顯了行政院其實已建置了因應選戰的「戰備整備資源庫」。

台灣人口結構已面臨少子化和高齡化的兩面衝擊，勢必將加快與加大社會福利、長期照護和醫療給付等財政支出的需求。相對地，此一人口結構改變的趨勢，使得負擔賦稅的勞動力人口也正加速減少中，因而財政惡化形成的財政赤字缺口勢必也將逐年擴大。加以過去3年新冠疫情的肆虐，已對常規經濟活動造成了不小的傷害，而政府所構築的財政紀律真能扛得下不斷推出的「大撒幣」政策？

自民進黨執政以來，尤其過去3年受到新冠疫情的衝擊，既已無能力規畫具長遠目標或解決根本問題的政策，就只能大慷人民納稅錢之慨。換言之，只讓人民感受到放煙火般的利益，就成了民進黨製造執政「績效」印象的巧門。

教育部應編列預算經立法院議決通過，才能據以推動前述的教育政策。但民進黨參選人先宣布政見，政府隨即著手推動實施，此一不具正當性的政策決定，再為民進黨利用政府資源打選戰創下新模式。

（作者為民主文教基金會董事長）