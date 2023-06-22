國民黨又替民進黨政府拿到一次「救援點」，副主席夏立言在第15屆海峽論壇發表談話時，不忘宣傳台灣農產品，呼籲中國大陸盡速開放「鳳梨釋迦」的進口，次日國台辦立刻宣布「即日起恢復台灣鳳梨釋迦輸入」，有誰可以如此的有效率？農委會主委陳吉仲辦得到嗎？民進黨府院高層做的到嗎？反而酸葡萄心理，用統戰一語带過！

自去年因為各種農漁產品遭禁，夏立言帶頭西進洽談，為基層看天吃飯的農漁民緩解燃眉之急，而後又以「和平之旅」啟航為期10天的中國大陸訪問，盡皆表示成功不必在我的無私無我大無畏精神。

其實國民黨已做了最好的示範，各階層民意代表如火如荼著墨於選舉大業時，應該務實在民生社稷耕耘，藉由促進兩岸貿易交流，進而帶來更大的經濟效益，才會讓民眾有感。

可預見的，隨著大選日程進逼，為爭奪選票，抗中保台的議題必然會持續炒作，為避免重蹈2020年覆轍，必須證明國民黨在提升經濟成長的前提下，是有能力與大陸對談，並緩解兩岸緊張氛圍，而農漁產品銷往大陸，看似枝微末節，其實才是真正關乎民生經濟的要務。

如果民進黨政府沒有本事，也號召不了支持台灣出口的國際友邦，那就讓它交出執政大權，透過政黨輪替方式，重新找回台灣富裕昌盛的方程式，相信國人定會做出理性明智的選擇。

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