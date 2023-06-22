大陸國台辦日前宣布，恢復開放台灣鳳梨釋迦進口。目前台灣98%的鳳梨釋迦產自台東，因此解禁後，台東相關農民感到相當振奮。從2021年9月20日暫停進口638天以來，鳳梨釋迦終於解禁，不但讓其他因為各種理由被大陸叫停的台灣農漁產品看到了曙光，「台東模式」也讓目前近乎冰凍的官方往來，出現新的溝通可能。

不過，由於大陸要求，須由台東縣政府訪視包裝廠確認合格、提報大陸取得輸陸註冊號後，才能輸往大陸，陸委會嗆這是利用經濟利益對台分化統戰的所謂的「政治性採購」，「只會使兩岸民眾心理隔閡、漸行漸遠。」農委會則強調，這次的台東鳳梨釋迦模式並不是正常做法，農產品的防檢疫規範必須要回歸中央管理。

相關部門如此負面的回應和放話，令農民擔心即使大陸放行，蔡政府是不是還會用各種理由卡關，讓台東鳳梨釋迦就是無法銷往大陸？目前台灣還有生鮮鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚、飲品、油料、食用穀物、水產加工品等多項農漁食品遭大陸暫停進口，相關業者莫不積極尋求解禁之道。然而，面對2024大選，持續打抗中牌的蔡政府及民進黨執政縣市，如台南、高雄、嘉義縣等，表現出不願爭取的無所謂態度，讓受到影響的業者有苦難言。

蔡政府表示，農漁產品要出口不應該繞過農委會，然而，台東縣府政府表示，就是因為一再透過農委會卻沒有進展，最後才會決定直接去和大陸洽談。

更離譜的是，民眾黨立委陳琬惠日前透露，今年3月，台東縣政府有意派副縣長王志輝赴大陸洽談農產品解禁一事，但陸委會竟然擋下申請不准，經立委四處協調溝通，陸委會才終於同意。陳琬惠表示，為了讓台東農產品輸陸解禁，台東縣長饒慶鈴等人真的是非常拚。從一個不同政黨的立委口中說出這樣的話，可見這次解禁並不像是陸委會所說的，只是大陸一種統戰和分化的手段，為了提升產品品質、爭取大陸信任，地方政府也付出了很多心血、做了很多努力，農委會和陸委會看到了嗎？民進黨執政縣市還好意思在一邊說風涼話嗎？

隨著台東鳳梨釋迦的開放進口大陸，也讓不少人嗅到兩岸經貿關係似有春暖花開的契機，代表民眾黨參選2024總統的民眾黨主席柯文哲的反應就十分靈敏，日前公開要求立法院趕快通過「兩岸協議監督條例」。2014年太陽花學運爆發，當時要求兩岸在協商服貿前必須先通過前述「監督條例」，國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，其實該條例草案已排審2次，但都被民進黨刻意阻擋。可見蔡政府的態度就是不願意兩岸更進一步洽談經貿交流。

和大陸溝通交流本就是國民黨的強項，在國民黨副主席夏立言和台東縣長饒慶鈴成功爭取鳳梨釋迦輸陸後，對於進一步爭取其他被禁農漁產品輸陸的作法，或是推動服貿、貨貿等兩岸經貿議題，代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜應該進一步追擊，不要連這種「送分題」都讓柯文哲捷足先登了！

（作者為資深媒體人）