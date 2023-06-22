國民黨總統候選人侯友宜最近有幾次支持度民調不僅未升，反而落後於民眾黨的柯文哲而居於第三位。此等數字讓藍軍支持者憂心不己，除了傳出「換侯」的聲音外，有黨內立委候選人提議籌組，意在「以柯代侯」的政黨輪替大聯盟，來達到下架民進黨的目標。若從過去總統選舉的大趨勢觀察，藍軍其實不必過於擔心。

以2000年總統選舉為例，脫離國民黨參選的宋楚瑜雖然挾著省長的光環，聲勢大好，不過當時台灣內有強烈政黨輪替的呼聲，外有前中共國務院總理朱鎔基的恫嚇引發不滿，最終讓民進黨的陳水扁當選，這就是大勢所趨。

2004年藍軍連宋合的勝選機率看似很高，然民眾有4年執政不足以改變50年沉痾的強烈想望，故讓陳水扁連任。2顆子彈只是其中插曲，不足影響大局，也證明連宋領先有限，否則何以翻盤。

2008年的總統選舉，民進黨內有阿扁家族貪污的陰影，外有美國與中共認為阿扁是麻煩製造者，要勝選談何容易。反觀代表國民黨參選的馬英九，具有不沾鍋的清廉形象，再加上能被美國接受，即使有綠卡問題，依然能受民眾的青睞而勝選。

2012年代表民進黨參選的蔡英文，雖然聲勢不錯，不過扁家負面影響仍在，再加上「台灣共識」未被美國接受，所以挑戰大位差了一里路，可見扭轉局勢非單靠個人意志。

2016年總統選舉深受2014年太陽花學運影響，國民黨選情本不利；老百姓，尤其是年輕人對台灣經貿過度依賴大陸有疑慮，再加上「換柱」風波，敗選乃勢所難免。

2018年國民黨在縣市長選舉中大勝，本可乘勝追擊取得中央執政權，然因內有初選矛盾未癒，外有習近平的「一國兩制台灣方案」攪局，再加上美國「反中」與香港「反送中」所帶起的「抗中」浪潮，使蔡英文即使有同黨賴清德的挑戰，2020年仍得以連任。

至於2024年的總統選舉，儘管國民黨徵召過程不盡如人意，但侯友宜代表參選具正當性，內部雜音相信在整合過程中會漸漸消失。更何況美國在台協會理事主席羅森柏格來台與各黨總統候選人見面，侯友宜是排在第一位，再加上該協會台北處長孫曉雅表示，支持總統候選人主張恢復兩岸對話，尤其是美國務卿己順利赴陸訪問，雙方劍拔弩張氣氛稍緩，說明外部氛圍也對國民黨勝選有利。

賴清德曾自稱為「務實台獨工作者」，雖因參選總統而改稱「不會另行宣布台灣獨立」，甚至提出「和平保台」、最想與習近平吃飯的說法，不過總令人不放心，再加上民進黨執政被「七缺」與性騷問題所困擾，要突破並不容易。柯文哲之基層組織戰力不足，空戰又常出現當選後讓網軍癱瘓大陸公共設施等，既缺乏國際觀且會引發報復的發言，民眾對他當選後能否確保台灣利益，終將會有疑慮。

綜觀2024年總統大選前的趨勢，更像是2008年、2014年前，而不是2020年前的樣態。國民黨在2006年底縣市長勝選後，在內外情勢配合下於2008年取得中央執政權；同樣地民進黨在2014年縣市長勝選後，在類似條件下於2016年入主總統府。國民黨此時千萬不可自亂陣腳，否則若不能乘勢而起，要再起就不知還要多久！ （作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

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