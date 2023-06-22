侯友宜最需要什麼票？簡單說，就是「含淚投票」，近日中廣民調用「侯郭配」，「郭侯配」，「侯盧配」看民意，數據顯示皆無法勝選，又引起一波藍營恐慌。關於此，建議趙少康，既然你知道鞏固基本盤是要務，何不針對藍營支持者做個民調，看選民比較屬意侯友宜還是夏立言？

夏立言？為何飛來這一筆呢？

因為大陸放行台東釋迦，國台辦特別誇讚台東縣長姚慶齡，與國民黨副主席夏立言的努力，我就想問，現在是誰在「侯侯作歹誌」？侯友宜對支持國民黨的台東農民，做了什麼？拿什麼要求藍營支持者含淚投票？

對於夏立言以「九二共識」為民謀福的功績，侯友宜要不要去接機，以行動表示對重啟兩岸對話的高度重視？要不要承認「九二共識」方為篤實利民的好東西？

侯友宜若怕被綠營潑髒水，而對夏立言不理不睬，又堅持選到底，那我看藍營早早收攤吧，總統名額乾脆禮讓柯文哲，免得國民黨被侯友宜徹底毀掉。

此外，頭號「侯粉」沈富雄終於罵侯「笨死了」，實在滑稽，當初將侯捧上天的，不正是沈富雄嗎？一堆歪七扭八的所謂「錦囊妙計」，現在證明全是昏招。從基本盤的角度看，「沈富雄們」正是誤導藍軍的禍首。

「沈富雄們」是什麼？就是不斷要求國民黨綠一點，本土一點，以「深藍語境」鬥爭鐵票，用混淆視聽的中間路線，討好中間選民。

這一組人，一開始誇稱「侯友宜大於國民黨」，在侯支持度雪崩後，又說是被國民黨包袱拖累，我就納悶了，既如此，侯友宜大可脫黨獨立參選啊，會贏嗎？當然不會，多種民調已清楚顯示，侯友宜最需要的就是藍營基本盤的「含淚投票」，沒這些被長期糟蹋的鐵票部隊，連門面都撐不起來。

作為頭號侯粉，沈富雄自稱「化成灰也是台獨」，「外省人見不得侯友宜當總統」，酸王建煊參選的心態是「寧給外人，不給家奴(指國民黨本土派)」。試問，一個鐵桿台獨，不斷羞辱深藍族群，還公然炒作省籍，這是幫侯友宜加分呢？還是純屬豬隊友？

敲邊鼓的是深綠，難怪侯友宜被貼上「藍皮綠骨」標籤，不是嗎？

侯友宜打自切割「四大公投」的時候，就被許多藍營支持者認為是「李登輝第二」，千字文惹怒全藍營之際，還有個日本右翼矢板明夫誇讚侯是「繼承李登輝遺志」。所以離選民最近的第一線的藍營民代，呼籲侯要出來為「歲月靜好」向支持者道歉，因為侯的同溫層「非常李登輝」。

說穿了，「沈富雄們」就是不滿民進黨，但信仰李登輝路線的一個小小同溫層，而侯友宜的本土氣質，與國民黨保持距離的政治定位，最符合這一組人的口味。

誠然，在藍綠對決的局面下，只要基本盤穩固，侯友宜確實有勝算，但這個粗糙的算計經不起柯文哲的挑戰。一旦失去中間選民的支持，侯友宜什麼都不是，一切「不藍不綠」的累積，全都打水漂，其吸票能力恐還比不上「半個韓國瑜」。

「沈富雄們」能代表多少選民？柯文哲掀開的真相是，少到可以忽略不計。

當「沈富雄們」大肆吹捧侯友宜的時候，小民我可是一直在當吹哨者。去年地方大選後，我提醒藍營「2022不等於2024」，藍營的總得票數是萎縮的，而柯文哲展現了吸引中間選民的實力。1月，我質疑「侯友宜交白卷就能選總統？」。2月，我呼籲「藍營問題是路線」。在侯友宜跌落神壇後，這些預警都成了真實的藍營痛點。

不是小民我厲害，而是那些陷阱全都顯而易見，藍營支持者對侯友宜普遍存有疑慮，只是國民黨被「沈富雄們」灌了迷湯而忽視了基層聲音而已。

出來混，總是要還的，侯若能保持高人氣，「含淚投票」不是問題，一旦光環不再，藍營支持者的舊恨新仇就會噴出跟你算總帳，而這把火，還遠不止可見的，那些悶燒的，只會顯現在民調數據裡。

幼兒園事件，沒什麼人在幫侯友宜說話，即便有，力度也微乎其微，為什麼？我猜很多民代不敢說的是，選民不希望民代幫侯友宜，畢竟，侯在藍營累積的功德嚴重不足，反而仇恨值還比較高。

基礎不牢，地動山搖，夏立言，是最好的浮木之一，能與大陸對話，又在為人民做實事，侯友宜聰明的話就應該去抱緊。綠營糟蹋夏立言，不符合當下的美國利益，根本不足為慮。

在輿論亂流中，葛來儀的說法最有意思，她斷定北京傾向支持柯文哲，在中美對抗激烈的時候，此言是在害柯，但在中美尋求緩和關係的時候，這話是在幫柯。無論如何，葛來儀論點的背面，是疑似「李登輝2.0」的侯友宜並非北京選項，在此時刻，侯與藍營就算讓美國安心，總得分還是少一半，選舉韌性與論述空間必然就小於柯。

言及此，必須公平地說，柯文哲的大部分主張，都是中間偏綠，不能說他在搶藍營選票，例如，「舔日」能說在搶藍票嗎？不能吧。因此，若有淺藍甚至深藍「棄侯保柯」，這不是柯文哲的問題，而是侯友宜的問題。

有人說，不能勝選，談「九二共識」根本沒用，言下之意，就是主張模糊立場求勝選，贏了以後再清楚表態即可。

此論有二錯：國民黨是在野黨，還是用「九二共識」為農民爭取到實實在在的好處，此其一。美國希望台灣與大陸官方展開對話，而「九二共識」是唯一的鑰匙，於此模糊，在選戰中還高談什麼兩岸對話？此其二。

所以上次我才說，不要為了「台灣主體性」一葉障目，搞暗示性的「一邊一國」，此概念無法為人民解決實質問題，無法據此「侯侯做代誌」。

水能載舟，亦能覆舟，最支持侯友宜的「沈富雄們」，恰恰就是侯選情的主要破口。不敢說這組人是否將侯友宜視為「李登輝2.0」，但許多藍營選民就是這麼想的。因此，什麼錦囊妙計都沒用，遠離這個小同溫層最有用，他們信仰的台灣主體性，不能說錯，但就是無用，解決不了實質問題，反而在阻擋別人使用有效工具為人民解困，而且還無法勝選。

最後想說的是，「下架民進黨」是錯誤的選戰策略，而且格局太小，因為賴清德並不傻，也不是陳時中，他的要務就是降低仇恨值，少了這個，在野黨就不容易找到下架民進黨的支點。

正確的選戰策略是「戰爭與和平」，此概念格局大，有急迫性與臨場感，符合華盛頓與北京的利益，而且有許多政策議題可以發揮，捨此不用，等於浪費了大環境所給的選戰紅利。

如果這次參加海峽論壇，實現釋迦鬆綁的不是夏立言，而是侯友宜，那這做實事不打口水仗的基本人設就得以確立，與綠白的區隔立竿見影，而且能收穫可觀的基本盤回流。

然而，侯就是不敢迎難而上，只想打安全牌，事事看風向而錯失先機。無風險就無收穫，如此怎麼盼得到「含淚投票」？（作者為自由撰稿者）

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