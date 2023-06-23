「大家好，歡迎來到我們直播間。端午節馬上要到了，如果你在這個節日想要送一些伴手禮，在我們的小黃車可以看到我們的鏈接。今天給大家分享的是我們這一款產品。」台青曾于庭正在廣西南寧某寫字樓裡直播帶貨。

曾于庭目前擔任廣西莛曦文化藝術交流有限公司、廈門曦莛文化創意有限公司等公司法定代表人。2016年，曾于庭因到廣西南寧市料理父親的喪事，最後留在南寧創業。

父母雖然在南寧留了一些家業給她，但她沒有繼承父母的衣缽，而在南寧選擇做「創一代」，她在南寧從事美妝行業，但由於種種原因，她在南寧的創業夢沒能圓夢。

曾于庭的轉機出現在2020年，那一年她參加了首屆海派文創IP設計大賽，她和大陸設計師陳少廷聯手推出作品「白鷺羽毛蠟」，獲得了大賽三等獎。這是曾于庭在大陸嶄露頭角的第一個文創舞台。

在大陸惠台利民政策措施的支持下，2020年9月，曾于庭在廈門成立廈門曦莛文化創意有限公司，生產香氛創意產品。創業初期，曾于庭享受到了啟動資金扶持、經營場所租金補貼、租房補貼等幫扶。通過工廠量產，2020年底，公司在廣西南寧和福建福州設立合作店，2021年8月在福建泉州設立合作店，產品一經推出就受到市場的熱捧。

曾于庭通過小紅書、微博、抖音等平台，以直播方式推廣香氛禮盒的設計製作，出乎意料，竟然收穫了一大批粉絲。

在網路上人氣漸旺的曾于庭，並沒有滿足於一時的成功。在南寧，曾于庭多次參與了當地台辦舉辦的台青助力鄉村振興直播實訓活動，並通過廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳職業技能鑒定中心的評定，獲得了電商直播專項職業技能等級證書。2022年，在兩岸青年(南寧)助力鄉村振興短視頻直播大賽總決賽上，曾于庭獲得二等獎。

曾于庭近日在接受記者採訪時表示，眼下除了做手工定制產品外，未來會對接更多平台，與工廠合作批量生產創意香氛伴手禮，並聘請專業運營團隊，利用直播帶貨提高銷量。

事業走上正軌的曾于庭，除了從事香氛文創產品的經營外，她還多線出擊，參與越南榴蓮的進口業務。她同時還將眼光投向了跨境直播帶貨。「南寧是跨境電子商務綜合試驗區，這裡面向東盟的地緣優勢，將給跨境電商直播帶來很多商機。」曾于庭說。

「按照目前的發展速度，我相信，幾年後，我的公司會實現在大陸上市的夢想。」曾于庭說，南寧的創業環境很好，她將於今年下半年，把孩子從台灣轉到南寧的學校就讀，她母親也將一併前來南寧生活。（蔣雪林、許耀藝/中新社記者）

（本文來源：中新網）