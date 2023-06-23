陸軍軍官學校，自民國38年國民政府播遷來台，翌年在高雄鳳山復校，在學校內共有10棟學生宿舍，它們的命名方式，其中9棟皆為創校校長蔣中正親點的9位黃埔畢業將領，有一棟名叫「麟書樓」，係為緬懷紀念黃埔第一期畢業的劉戡將軍（字麟書）。因為，劉戡將軍總是在國家危難時奮勇當先，最終引爆手榴彈殉國，展現對中華民國的英勇與忠誠，足為日後黃埔學弟妹效法的楷模和典範，

陸軍軍官學校有棟名為「麟書樓」學生宿舍，係緬懷紀念黃埔第一期畢業的劉戡將軍（字麟書）。（圖文：莊秉漢）

劉戡（1906年－1948年），出生於湖南桃源縣朝陽鄉，他的父親劉運燾畢生致力於法學，與國民黨元老宋教仁為同鄉同窗，辛亥革命前，宋教仁組織反清運動，經常經費枯竭籌款無著落，劉運燾總是慷慨解囊贊助宋教仁革命事業，彼此友誼至篤，劉戡就在父親家風浸潤，從小就燃起救國救民的革命之志。

不過，劉戡11歲那年父親去逝。隔年母親離家出走棄養劉戡，幸好姑母劉穆淑一家人收留扶養他，姑母疼愛姪子之情超過自己的兒子，讓父母不在身邊劉戡，感受到親情溫暖，他曾在日記中感謝姑姑說：「無父何怙，無母何恃，吾有吾姑父母何異」。

劉戡16歲時考入湖南省立第二中學，求學時，看到西方列強欺凌中國，認為今日唯有發展工業才能振興中華，於是他轉學到湖南省立高等工業學校就讀，以學習新進工業課程。當時中國正處於各路軍閥割據的時代，國人都意識到，中國危亡維繫於廣東革命政府的孫中山先生，使得三民主義學說風起雲湧席捲全國，劉戡在學校上課時，授課老師會偷偷引導學生國民革命思潮，劉戡接觸到三民主義，即對孫中山先生欽仰不已，高中畢業後，適逢黃埔軍校創校，「到黃埔去！」成為那時熱血青年最時尚的口號，全國有志者紛紛投筆從戎，18歲的劉戡也懷抱滿腔熱血，立下鴻鵠救國之志，南下報考軍校，並且順利考取黃埔軍校第一期，矢志不渝追隨孫中山總理、蔣中正校長所領導的國民革命。

黃埔軍校畢業後，劉戡參加東征，擔任教導第2團第6連少尉排長，因為作戰勇猛如虎，跟隨師長何應欽討伐起兵叛亂的駐粵滇軍總司令楊希閔、桂軍總司令劉震寰，初試啼聲立下戰功升上連長，後來一路北上揮軍討伐吳佩孚軍閥，從上海、龍潭、臨沂、蚌埠，又轉戰豫西、鄂北等戰場，他敢與軍閥正面交戰，不願意苟且偷生，北伐戰役中曾經負傷三次，但是每次受傷都能克敵致勝，一路從副營長、營長、到團附，最終北伐成功統一中國，劉戡晉升為上校團長。

民國20年（1931）11月，中共在共產國際的扶持下，在江西瑞金建立「中華蘇維埃共和國」政權，意圖顛覆中國當時的合法政府──中華民國。民國21年5月，蔣中正調集24個師30萬兵力圍剿蘇區，是為豫鄂皖邊區第四次圍剿，孰料，國軍最初戰況不利，在湖北黃安戰役中，先是國軍第69師師長趙冠英被俘，接著國軍第7師馳援，半路中了紅軍設下埋伏，師長厲式鼎也淪為俘虜，最後湯恩伯率兩個師與紅軍遭遇被擊潰，紅軍還從湯恩伯部繳獲大砲等重兵器，導致國軍軍心渙散，中共領導的紅四方面軍贏得第一次勝利。

國軍圍剿指揮官衛立煌顏面無光，緊急命令時任少將旅長的劉戡率第10師第28旅搶占黃安郊外側面高地，另與第58團構成掎角之勢，劉戡旅部向紅軍發動猛攻，鏖戰數晝夜，在戰鬥中，劉戡右眼不慎被流彈射中，喉嚨和肺部遭砲火濃煙嗆傷，但是他仍強忍住身體劇痛抵死不退，第28旅終於突破紅軍防線，紅軍無法久戰潰散而逃，斬獲一萬餘名紅軍，衛立煌趁此機會一舉攻克紅軍指揮基地金家寨，戰事平息後，劉戡緊急送醫急救，導致右眼球受創嚴重必須摘除，必須配裝「假眼」，自此，劉戡右眼終生失明，但也聲名大噪，「獨眼龍將軍」封號不脛而走，他因為戰功顯著晉升國軍第83師中將師長。

民國22年冬天，長城抗戰爆發，劉戡奉命率第83師防守熱河南天門陣地，日軍戰前即揚言「1星期之內攻下南天門陣地」，然而，劉戡師部表現英勇頑強，獨撐戰鬥超過8天，重創日軍3000餘人，陣地始終不失，日軍大為震怒，急調5000餘兵力總攻擊，在戰機和大砲的掩護之下，夜襲南天門陣地，雙方激戰至第2天中午，第83師傷亡慘重，就連炊事兵和醫護兵都親上火線，無奈第83師孤立無援，缺少反坦克武器，眼看南天門陣地就要守不住了，劉戡義憤填膺，畢竟他深受蔣中正的器重，拔擢成為第83師師長，這是中央軍裡少數擁有精良武器裝備的德式師部隊，現在83師軍力犧牲殆盡，全線崩潰，劉戡愧對委以重任，汗顏自己是蔣中正嫡系部隊，枉費是黃埔軍校第一期畢業生，悲憤情緒湧上心頭，索性拔出配槍準備自殺以謝國家，參謀長符昭騫等看見師長劉戡的自殺舉動，急忙奪下他的槍枝，劉戡止不住落下英雄淚，無力地癱在地上，只能忍辱負重宣布棄守陣地，撤離熱河南部。

民國26年抗戰全面爆發，劉戡有了再次請纓報國的機會，所謂「臥薪嘗膽、生聚教訓」，軍委會晉升他為第93軍軍長，轉戰全國各地，民國27年，劉戡在中條山戰役中，運用易守難攻的山地地形，阻止了日軍的13次進攻，撐持國軍在山西省南部戰場抗禦日軍達3年，獲頒軍人最高榮譽的「青天白日勳章」。民國30年，日軍出動兩支聯隊進犯太行山區，劉戡給予敵人嚴重打擊，民國33年，中原會戰的龍門戰役，他一舉殲滅日寇一萬餘人，在此同時，美軍在諾曼第成功登陸，同盟國在東西方戰場勝果遙相呼應，軍委會擢升他為第36集團軍總司令，成為第一戰區的中流砥柱。劉戡在八年抗戰中打了不少勝仗，憑藉著悍不畏死的軍人血性，讓日寇聞風喪膽。

抗戰勝利後，劉戡的集團軍縮編改組為整編第29軍，擔任軍長駐紮陝西，民國37年2月下旬，共軍總參謀長彭德懷集結第1、3、4、6、8各縱隊以及警1、2旅、騎兵第6師等部之主力約8萬人，傾巢而出圍攻關中北面的要地宜川，宜川可是關中的北方門戶，一旦這個地方丟失，中共即可順勢揮軍南下進攻西安，當時宜川國軍守軍僅有整編第24旅，旅長張漢初少將緊急向西安綏靖公署主任胡宗南求援，胡宗南當然無法坐視不管，即命令他手中戰功彪炳的王牌軍長，也就是劉戡親率整編第29軍前往馳援，劉將軍在接到北上增援宜川的命令後，立即率該軍麾下兩個整編師星夜北上。孰料，胡宗南的幕僚群布滿了中共間諜，他的軍事行動布署早被共產黨掌握一清二楚，彭德懷在得知劉戡要解宜川之圍的情報後，心中竊喜不已，認為是他立下第一戰功的絕佳機會，彭德懷立即改變戰略，由攻擊宜川調整為圍打劉戡，他設下埋伏在劉戡部隊必經公路的兩側，便以逸代勞的請君入甕。

2月27日下午，整29軍主力進入距離宜川約18公里之峽谷地帶的瓦子街附近時，劉戡的先頭旅發現他的左右兩翼有共軍正在逼近，顯然有包圍之勢，劉戡不敢貿然前進，立即發電報給胡宗南，反應瓦子街地形谷道縱橫、山崖陡險，共軍必在制高點設下埋伏，他希望先在觀亭打退共軍的包圍，再去增援宜川。不過，胡宗南並不認為共軍有那麼多的兵力可以設下埋伏，加上宜川當時周邊已被攻破，急待援兵，即回電遂令劉戡不要戀棧，急速通過瓦子街向宜川靠近。無奈軍令如山，劉戡想到他和胡宗南同為黃埔一期畢業，一起出生入死打過東征北伐、剿共抗日，胡宗南年長劉戡10歲，劉戡又視胡宗南為兄長，因此，劉戡最終選擇相信胡宗南的方案，他把心一橫說：「算了，打完部隊了事」。

2月28日上午，天公不作美，劉戡部隊冒著漫天大雪進入瓦子街，果然陷入共軍所設伏擊圈，風雪肆虐似乎在為劉戡奏起哀歌，共軍佔據各處高地，對劉戡部隊密集火砲射擊，國軍試圖突破封鎖線以奪取高地，幾次攻擊都無法奏效，高地周圍橫屍累累，李達旅長、周由之旅長相繼陣亡，嚴明師長壯烈殉職，當日下午，共軍有如潮水般的人海戰術，一波波洶湧而至，劉戡發現自己身陷共軍重重合圍，立即向南謀求突圍，但是彭德懷已經徹底切斷劉戡的後路，國軍也無力再起攻勢。

3月1日上午，軍長劉戡只能下令收縮兵力原地掘壕固守，戰況至此已不可為。他多次去電胡宗南請求友軍馳援，但是胡宗南已經沒有條件救援劉戡，只能承諾空軍會進行炸射行動，不過，天候極為不佳，雨雪遮蔽視線，飛機根本難以臨空投彈。下午，在大雪紛飛中，國軍傷亡殆盡，彈盡援絕無力再戰，共軍開始向軍指揮部發動衝鋒，劉戡此刻血戰到最後，明瞭敗局已定、無力回天，萌生以身殉國的念頭，他從軍服中取出隨身攜帶的蔣中正肖像，將肖像立於雪堆之上，他整理一下軍裝及儀容，虔誠地向領袖肖像三鞠躬後，劉戡內心無比悲憤激動，因為他在陸官創校第一期就即投效黃埔，他與校長蔣中正每日朝夕相處，戰場出生入死榮辱與共，革命感情自然深厚，心中滿是辜負蔣中正校長的栽培之恩，最後，他支開了警備排最後幾名士兵，劉戡軍長引爆手榴彈，飲彈殉國自戕成仁，享年42歲。

胡宗南得知劉戡壯烈成仁，不禁痛哭失聲；蔣中正更是悲慟不已，他責怪胡宗南指揮無方，導致劉戡全軍被滅，命令胡宗南撤職留任，中華民國政府為表彰他的殉國志節。追晉劉戡為陸軍二級上將，蔣中正親赴西安的劉戡烈士墳墓前致祭，蔣中正在他的日記寫道：「宜川喪師，不僅為國軍剿匪最大之挫折，而且為無意義之犧牲，良將陣亡，全軍覆沒，悼慟悲哀，情何以堪？」

蔣中正親赴西安的劉戡烈士墳墓前致祭。（圖文：莊秉漢）

蔣中正指責胡宗南指揮無方，導致劉戡全軍被滅，命令胡宗南撤職留任戴罪圖功。（圖片來源：國史館）

劉戡將軍選擇「不成功便成仁」，是為追求信仰中華民國的理想與價值，他不願意在臨危兵敗之際，而背棄他的所相信的真理，他的殉國情操是何等不容易，可謂死得其所，雖死猶生，更令後人景仰和感動。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）