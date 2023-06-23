隨著美國國務卿布林肯日前訪中並會見中共國家主席習近平，美中緊張關係出現轉圜，台灣也當審慎因應。事實上，自大陸商務部4月12日發布啟動對台貿易壁壘調查後，本報即以一系列社論提醒：台灣的當務之急，是在客觀認識大陸經濟對我影響的前提下，建構以台灣為主體的經貿戰略，才能建立健康對等的兩岸經貿關係。特別是大陸已提出「對台總體方略」，台灣若無法提出相對應的「對陸總體戰略」，將逐漸陷入左支右絀的窘境。

近年來台灣面對大陸諸般舉措之所以進退失據，有其主客觀因素。客觀方面，主要是沒有認識到大陸經濟崛起下的兩岸實力消長；主觀方面，則是未能理解大陸對台總體戰略的核心意涵，以致誤讀大陸對台政策。

從數據來看，大陸經濟的快速崛起已無需贅言，其GDP總量已超過全球經濟的18％、僅次於美國。反觀台灣經濟總量占大陸比重，則由1990年的43.8％降至2022年的4.2％。雖然兩岸的土地面積、人口等條件相差巨大，不能完全類比，但隨著2000年大陸加入世貿組織（WTO），沿海經濟大省加速崛起，經濟總量紛紛超越台灣，以致台灣和大陸31個省市相比較，排名逐年落後，2022年已被福建超越，落到第九。此外，外商直接投資2022年以家數計，台資企業雖仍居大陸主要投資來源地區的前15位，但若以金額計算，則占比不到1％。

也就是說，客觀來看，中共建政以來，從來沒有改變對台政治意圖；唯一不同的是，隨著大陸綜合國力的強大，台灣之於大陸的政治價值逐漸高過經濟價值。

另一方面，自2021年中共十九屆六中全會提出所謂「對台總體方略」後，即揭示對台頂層設計與總體戰略。雖然「對台總體方略」多是原則性、政治性的論述，但歸納中共相關官方文件來看，大陸「對台總體方略」不脫以下內涵：一、兩岸統一是中華民族復興的關鍵；二、台灣問題的解決，必須在大陸發展進步的基礎上；三、兩岸要透過交流促成融合發展，最終達到心靈契合。因此，基於「總體方略」可以確知：對中共來說，已上綱上線為神聖歷史任務的兩岸統一目標，絕對不可能放棄；但解決台灣問題不能牴觸大陸的發展與進步；而和平發展、爭取台灣民心，仍是大陸對台政策的主軸。

在「總體方略」指引下，大陸對台政策設定了促統、反獨、促融、反介入等四大戰線。實務來看，這四大戰線並非單獨推動，而是在各領域交錯雜揉。基本上，促統是終極目標，反獨是基本原則，促融為現階段主要手段，反介入則是不可碰觸的紅線。因此，可以觀察到：近年來大陸一方面以中華民族復興作為號召，希望建構兩岸更多認同；也提出各種所謂「惠台措施」以磁吸台灣企業與人才赴陸投資發展；但與此同時，也不斷透過軍演常態化、海峽中線隱形化，讓台灣為避免戰爭而不願獨立；並以經貿制裁為手段，阻卻西方國家介入台海事務。

在堅信「時與勢」在大陸這邊，因此要「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」前提下，大陸對台基本上採取軟的更軟、硬的更硬的兩手策略。但由於台灣無法理性分析大陸對台政策下的台灣利益之所在，致使大陸就算提出對台灣有利的政策如ECFA，台灣在無力抗拒的情況下，只能斥之為中共陰謀或統戰手段。而面對陸方的經貿制裁，例如農漁產品禁運或貿易壁壘調查時，台灣更沒能力提出具體策略解決問題，只能跳針式譴責，或訴諸義和團式的民族主義。換言之，無論大陸採取施惠或施壓，台灣都只能採取被動防守策略，無法展現該有的主體能動性。

台灣要理解的是：隨著美中科技對抗的加劇，大陸對台戰略重心已轉向加強兩岸經濟產業的鏈結；且基於比較利益法則，大陸亦希望台灣能在大陸產業升級轉型過程中扮演更重要的角色。因此，台灣應以務實的思維、彈性的原則，擘劃增強台灣經濟韌性的路徑圖；其中關鍵，就是切實掌握大陸對台總體方略及對台政策，從經貿領域切入，擬定對陸總體戰略。

面對全球經貿情勢的急遽變動，台灣沒有消極的本錢；因應大陸對台總體方略的步步推進，台灣更不該一味退卻。雖然兩岸經濟量體彼長我消，已是難以逆轉的現實，但台灣特定產業具備的硬實力，以及文化上蘊含的軟實力，都讓台灣有足夠底氣思考如何在加速全球化布局的同時，積極「力」用大陸，以走出一條最符合台灣利益的最佳道路。