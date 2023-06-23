總統大選倒數僅剩7個月，已被國民黨中常會通過提名的侯友宜選情至今依舊低落，數次民調結果皆顯示侯已落居第三，以致於小如中常會的餐盒名稱，也會被放大渲染，對於侯陣營而言是非常嚴重的警訊。

悲觀氣氛之濃厚，讓藍營內部瀰漫選情無藥可救的絕望感，不免提倡起「換侯」方案來因應危局，總好過維持現狀的無助感。姑且不問此舉效果與施行必要性，關鍵在於2014年「柱下朱上」的換柱史，已使陣前提議換人形成一種禁忌潛規則，從此把後人的路給走絕，往後討論換人即是絕對的政治不正確，無意中將可能的選項堵死，這應是換柱當初始料未及的敗筆後遺症，也讓朱立倫的政治資產付出沉重代價。

如今再去討論侯本人的優勝劣敗不僅不現實，也於事無補。藍營的選戰核心應為在選戰三腳督形勢不變的結構下，如何徹底擺脫第三，從而坐二望一的策略思考。

由民調趨勢可知，藍白加總始終大於綠，顯示這是一場只要40%左右就能勝選的選舉，不需要取得過半數的選票支持，選戰打法就應以爭取非綠選民票數最大化為基礎。在此基礎下，侯友宜為求勝選還能打出最大的籌碼非副總統人選莫屬。

如今已有多位副手人選被報派或婉拒、否認，其真正理由自然與不看好侯後勢選情有重大關聯；然而真正能夠將侯友宜勝選框架拉到最大的人選卻始終被遺忘或避談，此人正是韓國瑜。

缺什麼就補什麼不僅是命理學說，應用在正副總統人選搭配上同樣如此。事實上，自從徵召侯定案後，原本期盼出現慶祝行情、補漲行情的一眾政論名嘴們，今日個個失望至極。因此找到填補侯先天嚴重不足的副手人選必要性極為迫切，而韓國瑜正是能夠全方面替侯友宜加分的絕佳人選，理由如下：

一、韓政治能量猶在，此點從韓粉至今仍能全台串聯動員活動就可證明，且韓的政治能量遠勝於黨內任何一位政治人物，此點可以由將總統人選從侯換成包括韓在內的其他黨內人士，再去推估選舉結果就可得知。

二、一旦宣布亂入今年大選，以韓獨特的口才、魅力可以將選戰話題炒到最熱，補足侯至今最缺乏的討論聲量熱度不足弱點。由韓來發起選戰攻勢最能抗衡賴、柯，讓聲量天秤往藍營大大傾斜，從而取得議題主導的話語權。

三、由侯主跑「社會公益」扮白臉、韓主打「執政不義」扮黑臉，最是符合兩人形象與政治長才的選戰工作分配。此舉完全顛覆以往正副總統人選的角色扮演，然而若為求勝選，誰曰不可？

四、如果是兩黨對決，找韓搭檔必要性相對小；但三腳督搶40%，韓就是不可忽視的存在。

在僅求4成選票的勝選策略下，藍營檯面上除了郭台銘外，再也找不到比韓國瑜更能達成此目標的人選。換個角度推估，如今天是韓選總統會沒有4成選票嗎？答案不言可喻。

侯友宜最為關鍵的勝選生死門，完全不在於政論節目已經討論到爛的那些靡靡之音，例如建議侯要轉守為攻不要再好好做代誌、要更換幕僚與選舉團隊、要提出國政願景、要罵民進黨比柯文哲兇，事實上只要大破大立在副總統人選上最出重大轉變，其能發揮的效果遠大於上述任何建議方案的加總；又或者是說，只要侯韓配成局，上述方案做與不做，完全操之在侯。

至於如何獲得韓的首肯，已不在此次討論範圍。原因在於侯、韓二人是否願意為了國家與黨的前途存續，摒棄昔怨攜手抗綠，這是兩人無可避免的大義課題，非吾等外人外力所能改變。但可以確定的是，如果侯友宜想要勝選，就必須主動出擊爭取韓的應允，哪怕是十顧茅廬也在所不惜。盼侯與藍營全體深思。

（作者為自由撰稿者）

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