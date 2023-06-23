美國總統拜登20日在加州的競選募款活動中，公開稱中國國家主席習近平是「dictator」（被譯為：獨裁者），引起軒然大波。其實，dictator這個用語是符合《中華人民共和國憲法》的。

中國憲法第一條便寫著，中國是「人民民主專政」的社會主義國家。

而「人民民主專政」的正式英譯，我在多年前就研究過，現在也只要上網查看一下便知。中國全國人大的憲法英譯版本，千真萬確，便是將它譯為「people's democratic dictatorship」，這個詞彙這麼翻譯非常慎重，是有著馬列思想依據的。

Dictators被翻譯為獨裁者，那是媒體的選擇。拜登說的是英語，沒用中文，因此他絕對沒有使用「獨裁」這個字眼。就和中國憲法一樣，沒用「獨裁」這個字眼。

目前為止，中國抗議「獨裁」這個用語。但是如果日前媒體都約好了，認真學習憲法，將「dictator 」翻譯為「專政」，那不是一下子全吻合了《中華人民共和國憲法》正式的體制用語了嗎？

那如果拜登談話還有爭議，就應該是在其他方面了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※