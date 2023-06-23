賴清德為自己提出的私校學費減免政策作辯護，批評柯文哲「無後顧之憂」，是以才不懂得私校學費對一般家庭的龐大壓力，同時還自吹自擂，以自己出身為「礦工之子」，半工半讀才完成學業，這是有多麼的難得且深悉民間隱痛。

非常明顯地，賴清德是以明朝的劍斬清朝的官，顛倒錯亂，是根本搞不清楚50年前台灣社會的情狀的。50年前，還是聯考時代，民進黨的陳水扁，以「三級貧戶」之子，於1969年考上台灣大學；柯文哲的父親，雖是小學校長，但柯文哲則於1979年重考上台大醫學系；賴清德生於1959年，也應該在相近的時間考上台大復健系。

無論柯文哲與賴清德的出身背景如何，都是國內首屈一指的台灣大學學生，當時公立大學學費較現今低得甚多，但因台灣社會正處於逐步起飛的階段，貧富差距也未如現在之甚，因此，賴清德說他必須「半工半讀」，雖無實證，卻也可信，但是，當年的大學生，哪一個不是必須「半工半讀」才「無後顧之憂」的？當時流行「家教」，坊間一大堆家教班，而台大、師大的學生，最受青睞，哪一個台大學生不去兼幾個家教，以補貼家用與自用的？我在1975年進台大，也兼了家教的差使，一個月1200元，還是教作文，待遇已相當優渥，柯文哲有沒有兼家教，我不曉得，但賴清德所謂的「半工半讀」，必也免不了與家教有關，是不是與他想刻意強調的「窮困」有相當大的距離？

1970年代，當時流傳一個順口溜，「來來來，來台大；去去去，去美國」，大抵真正富裕的家庭，都一窩蜂將孩子送往美國。賴清德在2000年，還可以到學費高昂的美國哈佛大學讀碩士，其實受惠的是當時台灣還算強勁的經濟實力，與他的「半工半讀」一點關係都沒有。換句話說，套句柯林頓的名言，「笨蛋，問題在經濟」！學費不是大問題，如何加速台灣經濟的發展，才是當務之急。賴清德明顯是劃錯重點了。

但這些都未必是重點，重要的是，賴清德完全抄襲了共產黨的「出身論」，這擺明就是以「階級鬥爭」的手段，貶低政敵。柯文哲幼年的家境，或許會比賴清德佳，但他還是憑藉自己的實力，一路上進了台大、當了醫生，醫者父母心，賴、柯兩位都是醫師，誰能說誰比較懂得民間疾苦？難道在台灣的民主社會，還要搞個「老子英雄兒好漢、老子反動兒混蛋」的把戲嗎？

（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※