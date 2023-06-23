國台辦日前宣布，恢復台東縣25家果園鳳梨釋迦進口，這是國民黨、台東縣政府及當地農民共同努力的成果，顯示農漁產品遭陸方禁止進口問題，並非沒有解方；鳳梨釋迦成功突圍的模式，足供其他同樣遭禁廠商與地方政府，甚至蔡政府的參考，應共同努力讓農漁產品有更寬廣的出路。

東縣改良報告見效

台東鳳梨釋迦能夠在暫停輸入683天後獲得解禁，是基本面和技術面兩大方向共同推進的成果。在技術面上，針對陸方檢驗出的大洋臀紋粉介殼蟲問題，台東縣政府積極輔導果農，從整土、施肥、清洗到包裝找出問題，並對整個種植過程進行食安管控，再積極主動與大陸相關單位進行協調溝通。國台辦表示，「台東是第一個提出農產品改良報告的縣市」，種種作為終於說服大陸重新開放。

台東縣負責的態度與積極作為，不但值得其他縣市的學習，更值得農委會省思，在遇到出口挫折時，不要只有政治口水，而應提供農漁民專業協助；台東縣政府以一縣之力都能做到，農委會不應該卸責。

鳳梨釋迦停銷大陸，一斤只能賣12元，有了大陸市場的加持，一斤可以賣到70元，價格超過4倍，農民心中是何等喜悅！高雄、台南和嘉義縣等縣市政府對遭禁農漁產品重返大陸，似乎顯得意興闌珊，相關農漁民應該積極催促地方政府，「有為者亦若是」，大陸市場的大門絕非鐵板一塊。

基本面問題更關鍵。前往大陸溝通，爭取放行的國民黨和台東縣政府與大陸都認同九二共識，有共同的政治基礎，因而有了對話的可能，有了對話的機會，才能談到如何解禁的問題。如果雙方連話都講不上，當然就沒有後續的溝通、爭取等。

民進黨政府常強調「願在不設前提下與大陸磋商」，這話聽起來冠冕堂皇，實際上是不合理也不可行的，任何洽商、談判都一定要有基本共識，或共同目標才有可能展開，民進黨如果真的有心想要進行兩岸對話，要思考的是對話的前提合不合法、合不合理，而不是沒有任何前提，事實上民進黨所說的「沒有任何前提」，本身就是一個前提。

大陸堅持，兩岸對話以九二共識為前提，但蔡英文總統92年開始就不認為有九二共識，硬要她擁抱九二共識，確實有難度，但這並不表示問題無解。蔡英文曾表示，民進黨不否認1992年兩岸會談的歷史事實，她也認同當年會談的精神是「相互諒解、求同存異」，因此蔡英文並不否認九二年兩岸曾有共識，但拒絕接受中共與國民黨對「九二共識」的定義。

TPKM兩岸對話基礎

說穿了，民進黨認為九二共識是國共聯手的產物，不屑也罷、不甘心也好，蔡英文就是不要用它，但她並不否認九二年的歷史事實，那麼順著這個思路，加上民進黨經常強調的主體性，還是可以找到和大陸進行對話的基礎，那就是「台澎金馬」。

台澎金馬指的是自1950年代起，中華民國實際管轄統治的主要土地，「台澎金馬個別關稅領域」則是中華民國面向世界、尤其經貿領域的「身分證」，例如在亞太經濟合作會議（APEC）和世界貿易組織（WTO），我們完整的會籍名稱就是「台澎金馬個別關稅領域」，英文簡稱是TPKM，「台澎金馬共識」是指在這片土地上的中華民國國民共同的願景。

使用這個名稱與大陸進行對話，更符合政治現實與事實，TPKM是中華民國面向國際、對岸的名片，比民進黨習稱的台灣，可以更完整地顯示現階段中華民國治理的範疇，對於凝聚國人民心更有幫助，而且此稱可以撇除台獨的疑慮，更容易爭取對岸與國際的認同。

以TPKM與大陸對話，核心要素是兩岸憲法與中華文化，在此基礎上，兩岸同為中國人，共同的目標是為中國人的前途打拚。TPKM符合一中憲法，從名稱上就讓人清楚知道治權不及中華人民共和國，不會產生誤解與綺思。

以TPKM共識蹉商解禁農漁產品或擴大經貿合作，甚至更多領域的溝通與交流，存在機會與機遇，兩岸都要好好把握。