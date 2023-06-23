日本福島第一核電廠打算本月把核汙水排放到大海，恐將帶來全面性的地球生態浩劫，周邊國家紛紛提出嚴正抗議，連日本漁民與旅遊業者也大為跳腳。反觀我國政府，從上到下都淡漠以對，既未替漁民強烈反對，也拿不出一套維護民眾健康與漁場安全的辦法，回想起之前強行開放日本核區食品進口，完全看得出這個政府對著日本時，膝蓋就從來沒直過，國格與國民利益全丟到了腦後。

太平洋國家都抗議

日本福島核電廠預計6月底開始透過海底隧道，向距離岸邊1公里的太平洋深處排放稀釋後的核汙水。311震災後核電廠儲存了超過130萬噸的核汙水，其間曾嘗試多種處理辦法，包括以容器儲存、建圍堵牆、凍土封圍等，但都無法阻止核汙水向地下滲透。對於這些巨量核汙水的處理，東京電力公司評估了多種處理方式，最後選擇以ALPS技術除去放射性同位素後排入海底。雖然日本聲稱排放的是經過ALPS技術處理稀釋的核汙水，但畢竟排出的量是如此巨大，時間如此漫長，放射物質也會跟著持續大量進入海洋，這根本是以鄰為壑。

更可怕的是，即使核汙水經過了處理，仍然無法除去具有放射性的氚，此外可能仍有鈷60、鍶90、碳14、銫137、碘129等放射物質，而鍶90進入人體會被骨質吸收，無法再被排出。這些有害的放射物質，會隨著洋流擴及全球各地，估計3年抵達美國海岸，最終影響整個地球。

綠色和平組織嚴肅指出，福島核汙水比一般核電廠產生的核汙水含有種類更多、放射性更高的放射性物質，一旦在未經處理的情況下排放到太平洋，將對人體健康和海洋生態帶來極為嚴重的威脅。這些放射物質殘留水中，可以輕易聚集於食物鏈，長期下來累積攝取的量可能危害人體健康。

相對於其他周邊國家的強烈反彈，蔡政府的反應卻是不慍不火，日本2021年宣布此計畫時，原能會表示遺憾，外交部表示關切，要求日方持續透明提供資訊，農委會則說要增加水產品的抽驗。現在核汙水排放在即，原能會說核汙水大部分會隨北太平洋洋流往東太平洋和美國移動，一小部分最快1、2年後到達台灣海域，最大濃度的影響要到排放4年後，「對台灣的影響非常低」。請問，這是人話嗎？以後不要說民眾不敢吃日本的漁產品，恐怕連台灣的漁產品也怕怕了。此事衝擊之大之久，攸關全民與後代子孫，政府怎麼能輕描淡寫不當一回事，總統不說話，行政院長也保持緘默，這對得起人民嗎？

CPTPP仍不得其門入

中國大陸強烈反對，指責日方出於一己私利，讓國際社會承擔整個海洋受到汙染破壞的代價，是極其自私和不負責任的行為。香港也表明，只要日本排放核汙水，必定會禁止日本高風險地區食品進口，涵蓋範圍可能比福島核災初期還要擴大。南韓則表示，維護國民健康和安全是首要課題，若福島核汙水安全性得不到驗證，韓方將反對排海。菲律賓更早在2年前日方宣布此計畫時即強烈譴責，警告汙染環境者必須付出代價，漁民也上街示威發出怒吼。

西北太平洋是台灣遠洋漁業的主要漁場，核汙水排入太平洋後，不但日本漁獲的安全性會受到質疑，連台灣捕獲的漁貨也可能遭受汙染，致使市場遭受衝擊。更別提民眾在不知情下食用，導致放射性物質長期積累的後遺症，當大陸、南韓、菲律賓等國都強硬反對時，蔡政府卻對之輕描淡寫，民眾健康如何把關、漁民生計如何維護、海洋生態如何監測、萬一發現輻射超標如何處理，全都沒拿出個嚴謹的章法來，更別提是否禁止日本漁產品進口了。

民進黨政府一直標榜和日本關係友好，其實是事事討好日本。台灣選民曾壓倒性通過反核食公投，但民進黨政府仍以一紙行政命令予以解禁，還宣稱解禁有助於我國加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），結果至今台灣仍然不得其門而入。現在對核汙水的排放，蔡政府仍然把民眾健康與漁民生計放兩旁，把諂媚日本放中間，民眾還看不出這個執政集團自私冷血的本質嗎？