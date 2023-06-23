近日媒體披露，中國大陸雙航母「山東號」航母與「遼寧號」航母在渤海海空域，進行雙方艦載機殲-15戰機互降訓練。迄6月21日中午我國防部公布，中國「山東號」航母編隊經台灣海峽以西、由北而南往南航行；美國海岸巡防艦史卓頓號（Cutter Stratton，WMSL 752）6月20至22日，由南向北、從南海經台灣海峽，執行自由航行任務。上述企圖引發國內外高度關注。

查，6月14日美海軍「雷根號」航母打擊群結束在菲律賓海海域，與美海軍「尼米茲號」航母打擊及日加等國海軍艦船結束後，由西太平洋進入南海迄今。近日日本海上自衛隊「出雲號」直升機驅逐艦和「五月雨號」驅逐艦與美加等國海上聯演後，6月20日抵越南慶和省金蘭國際港進行訪問至23日。

近期，美國國務卿布林肯結束6月18至19日訪問大陸，看似美國有意和緩中美博弈，設停損護欄，另美國邀請印度總理莫迪20日抵達紐約展開為期5天訪問，有意拉攏印度回堵中國在南亞區域，實現「印太戰略」抗中聯盟熱度升高。

首先，筆者再次提出中國「遼寧號」於去年上、下年度進行兩次遠海編隊訓練任務後，據網路資料與照片獲知，「遼寧號」航母已於2月份進入大連船廠大修、或甚進行大幅度維護升級工作。

依據中國海軍進行艦艇修理週期釋義，大修通常用年計算。一個修理週期、大修至少一年起算，另依據近日美國商業衛星拍攝到中國「山東號」航母與2艘看似護衛艦在渤海海域之動態等，可見「遼寧號」航母仍在大連船廠。

再者，相關報導指稱遼寧號訓練艦（筆者認為此艦已成軍十年，多次反覆演練該型艦機與綜合海上防衛保障能力進行檢證結果）要成為作戰艦，返回母廠進行保養，至少半年。但從近幾個月相關訊息與報導發現，這次進廠不僅是簡單的保養，肯定是進行一個大型的整改，故近期發現裝在航母甲板的艦橋與1130近防砲、海紅旗10近防空導彈、有源相位陣列雷達等均已拆除。由於，大陸內部對於提升中國「遼寧號」航母成為作戰艦極為期待，是做為引進前蘇聯烏克蘭尼古拉耶夫黑海造船廠承建、原稱「瓦良格號」滑跳式航母與相關造艦技術、仿研製成「山東號」等兩者，勢必成為中國海軍邁向藍水海軍的初階艦型。

回顧，北部戰區海軍「遼寧號」航母，去（2022）年5月3至20日共18天、12月17至31日共15天、一年頻密進行遠訓，另南部戰區海軍「山東號」航母今年4月7至23日共17天等。從前述中國兩艘航母，先後在西太平洋進行遠訓約15至18天演訓期程，此次「山東號」航母編隊由5月26日由南海、27日經台灣海峽以西北上，6月中旬在渤海演訓，迄21日復經台灣海峽以西南下，驗證筆者推斷6月初至日前在黃渤海域進行約半個月「機艦綜合檢測與複訓」。前、後述，期程幾乎相吻合。

最後，依據中國北部、東部、南部戰區沿海一線陸海空軍與火箭軍等武器遠程打擊能力均可涵蓋至第一島鏈、無須運用「遠海戰略」級之航母來執行「近海防禦」戰略綜合戰術防禦、以及近年共軍兩艘航母先後在西太平洋至菲律賓海之走位，疑模擬美軍航母戰位演練，偽冒共軍航母會在第一時間用在對台作戰。

本次，中國南部戰區「山東號」航母編隊日前經台灣海峽以西、受沿岸陸海空軍防空制海兵力、分段防禦快速南下，筆者推斷「山東號」航母僅是單純完成渤黃域綜合檢測任務後，返航駐地海南亞龍灣海軍基地歸建整補，非針對美日航母在南海活動之回防反應；另近期共軍在南海各項演習，均屬於年度例行性軍事訓練，各界無須過度擔心中美日在南海可能引發軍事衝突！

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※