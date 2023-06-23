在美中關係高度緊張的時刻，美國國務卿布林肯於6月18日及19日訪問了中國，與外長秦剛及中國主管外交事務的最高官員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅進行了長談，而且在原先公布的行程外，獲得了習近平的接見，顯示這是一個成功的訪問。那麼此次布林肯訪華釋放出了什麼信號？對台灣的影響是什麽？中美關係是否因此而步上正軌？

布林肯訪華釋放出了什麼信號？

這次訪問的結果清晰顯示了雙方有共同的短期利益和基本需要，那就是雙方都不希望發生大規模的擦槍走火，因誤判而導致大規模的衝突。用美國的話就是強化護欄，具體的做法就是建立高層交流管道，一旦發生軍事上的衝突，避免小事擴大，希望大事化小。此外，就是尋找在雙方利益有交集的地方加強合作。

具體來說，同意繼續推進中美聯合工作組磋商，解決中美關係的具體問題。雙方也同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，積極探討增加中美之間客運航班，歡迎更多學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，並為此提供支持和便利。此外，布林肯邀請秦剛到訪華盛頓繼續討論，並為未來的拜登、習近平見面奠定基礎。

然而，美中的根本競爭性矛盾並沒有消除，那就是，老大和老二的競爭，具體而言，就是現有國際秩序必定需要因為走向多極化，而必須做出調整，然而，美國正在組織一切的力量來阻擋這個調整，所以今後幾年，美中衝突還會繼續。

從治標的角度看，這次訪問建立了更好的護欄，但是如果美方的整體措施是不斷衝擊中國底線的話，那麼就沒有任何的護欄是足夠強壯而不被衝垮。治本的態度是正如習近平接見布林肯所說的：大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。希望兩個大國能夠找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。但是，短期內，看不到美國會採取這種態度。

對台灣的影響是什麽？

布林肯在回應台灣議題時強調，美國不支持「台灣獨立」。那麼美方會在今後減少對台灣的軍售，減少現任官員訪台？

首先，台灣問題絕對不是美中關係的主旋律，台灣問題只是美國用來遏制中國崛起的棋子，所以可以拋棄，但是現在不是時候！

美國的對台政策從韓戰開始後就是很明確的，即使在美中蜜月共抗蘇聯時也是如此。他的所謂「一個中國」和反對「台灣獨立」和中國人的普遍理解是完全不同的。他的做法是「和平保持獨台現狀」，而非「和平促進兩岸統一」。我個人覺得現在美國須要買時間來重振美國，特別是在關鍵領域的供應鏈和製造業的重組，而中國也需要買時間來在高科技和軍事領域的趕超，所以短時間幾年內，中美是有共同利益的，然而，在台灣的最終歸宿上是有根本矛盾的。

從川普上任以後，部分美國精英力量，包括兩黨，都希望壓制島內的傾向統一力量，然而，許多具體措施過度的刺激中國大陸的底線，一個例子就是裴洛西的訪台。之後發現危險性太大，所以最近幾個月種種跡象顯示，美國希望管控關係，布林肯的訪華就是代表了戰術上的調整。

美國不會降低對台軍售，也不會更改對台的軍事支持，但是具體的處理方式可能會降低刺激中國。兩岸關係可能會有幾年的不穩定平衡時間。對於兩岸而言是如何在有限的時間内走向和平融合，這才能保證持久的和平。由於超過百年的分離，用民族大義已經不足以號召台灣大多數的民眾，更重要的是如何在意識形態上吸引台灣人民，這首先就是要消除島内對美式的民主價值觀的迷信。民主是好東西，但是民主的形式絕不只是美國的一套，事實上今天台灣的許多問題，如貧富差距擴大，政府施政無力……等等，和美國所面臨的問题没有根本的差異，主要原因是民主的機制和果實，被金融力量竊取了，社會要進步就需要改革它！中國的制度是獨立於西方的，不受國際金融寡頭控制的，它不完美，但是它的存在和競争是有助於改革西方民主制度的。同樣，西方制度的存在也有助於中國制度的不斷完善。

台灣的前途取決於台灣人民的覺悟，而國民黨和民進黨的論述都落後於時代，如不更改很可能被時代拋棄。最近柯文哲的崛起，對我不意外！台灣正在等待識時務的英雄人物！

中美關係是否因此而步上正軌？

布林肯此次訪華還傳達了拜登總統的數項承諾，其中除不支持「台灣獨立」外，還包括不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、無意同中國發生衝突，期待同中方開展高層交往，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。而實際上，其中的一些內容正是美國為遏制中國而一直在做的事情，美國會因一次訪華而終止這些遏制中國的舉措嗎？

不可能！然而，蘇利文4月27日的演講给我看到一些希望，因為他誠實的指出美國的根本問題，那就是「在市場效率的名義下，金融業獲利，美國的工業基礎被掏空了。全球性的金融危機和新冠疫情暴露出美國制度的缺失。生產的成果未能惠及勞動人民，美國中產階級失去了陣地，而富者愈富。這破壞了任何強大而有韌性的民主所依賴的社會經濟基礎。」他所代表的拜登政府事實上正在學習中國，用政府的力量來主導「重建美國」，確保一個強大、充滿活力的美國中產階級，並為世界各地的勞動人民提供更多機會。拜登的「晶片及科學法案」及「重建更好未來法案」就反映出這種政策思維。

蘇利文認識到美國的根本問題源自於過去30年基於新自由主義思想的失敗，這種認識也被越來越多的美國人民所接受。然而，他所開的藥方卻很難奏效，首先它治標不治本，錯誤的聚焦於在關鍵經濟領域構築同盟與中國脱鉤。所以，布林肯所重複的拜登的承諾是言行不一的。蘇利文的經濟改革之路不論是在國際還是國内都是充滿挑戰的，不可能在幾年之內會有具體成果的。

美國要中興只有節流和開源，降低軍費是節流的最有效措施，增加超級富豪的稅收，同時與中國合作促進全球經濟發展，才是開源的必要條件。

與中國為敵解決不了美國的根本問題，隨著歷史的發展，美國會嘗試採取各種措施，只有在美國發現激烈的針對中國的挑戰並不能獲得成功後，才會真正的醒悟，從過去幾年的歷史看，我對中美關係走向新的互相尊重的平衡仍然是有信心的。

（作者為中美論譠社社長）

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