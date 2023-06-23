繼白宮國安顧問蘇利文之後，美國國務卿布林肯結束訪華行，繼之商務部長雷蒙多、氣候大使凱瑞將絡繹於途，最後可能迎來舊金山APEC的「拜習二會」。美國營造如此場景意在為中美對抗降溫，以免台海議題成為拜登明年大選的負債。美國的意圖還不清楚嗎？變了調的台灣牌，還警醒不了阻礙兩岸交流的民進黨？

「交流對話」已成今年大兩岸（美中）共識，從去年底習、拜達成「峇里島共識」後，小兩岸（台海）走向和平穩定已是雙方默契。蘇利文和王毅長談8小時，「管控台海分歧」是首要；布林肯與秦剛5個半小時會晤，台海仍是焦點。拆除「台海危機」引信是兩國多次深談的原因，美國或為了選舉，北京卻贏得戰略縱深。

假設大兩岸談出成果，小兩岸風向會不變嗎？從馬英九申請50位陸生來台，到海峽論壇閉幕，外界看到的是民進黨不斷阻撓兩岸交流對話。陸委會稱訪台陸生是「樣板青年」，教育部以「預定訪問的大學要提出安全保障」為預審條件，上綱上線簡直無極限。

海峽論壇也一樣。蔡政府不斷指責出席的個人或單位「被統戰」，副總統賴清德更稱「被賣了還在幫人家數鈔票」；甚至事隔近2年大陸終於恢復台灣鳳梨釋迦輸入，台農百般欣喜，陸委會卻說是「統戰分化、政治操作」，令人好奇究竟誰才是台農的父母官？我們真想問蔡總統，你的政務官如何讓兩岸「健康有序交流」？

AIT台北辦事處處長孫曉雅話說得很清楚，美國絕對支持兩岸交流對話，換言之是提醒台灣，明年選前拜登政府的政策大勢已定，「台灣小老弟別再鬧了！」民進黨聽懂了嗎？