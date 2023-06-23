6月19日開始，香港證券交易迎來新的一頁。港交所引入「港幣──人民幣雙櫃台模式」，投資人可以選擇港幣或人民幣買賣股票。雖然目前只有24家上市公司的股票適用新制度，然而在所有港股2600家上市公司中，這24家公司總市值約占1/3，每日成交額更占4成左右，可以說是藍籌重量級的股票，其中就包括騰訊、阿里巴巴、美團、京東、港交所、友邦、中銀香港、恆生銀行等大型熱門股。

選擇在股市相對清淡的「五窮六絕」時刻，小規模地開啟雙櫃台模式，有利上市公司逐漸熟悉成交細節，調整投資者關係、股息政策等參考。同時，也方便擔任做市商（莊家）角色的券商優化資訊系統，避免在雙幣轉換、結算等流程出現技術瑕疵。

雖然不出所料，在交易開始前幾日，人民幣櫃台的成交金額不及2億人民幣，還不到24支股票港幣成交額的1%。但雙櫃台模式的平穩推出，已經為香港鞏固離岸人民幣中心及國際金融中心的地位，打造新的里程碑。

在改革開放40年的高速增長後，中國大陸如今已是140多國和地區的最大貿易夥伴。雖然美元仍是全球貿易的主導貨幣，占全球支付的42%，遠高於人民幣的2.3%。不過，中國近來與許多國家達成本幣結算的雙邊貿易協議，包括中東、俄羅斯、巴西、阿根廷等能源和商品大國。另一方面，在俄烏衝突後，美元「武器化」讓不少國家希望規避地緣政治風險。此外，去年美國聯準會快速升息對抗通膨，造成全球美元流動性緊張，也促使許多國家希望減少對美元的依賴。

在內外推力與拉力之下，人民幣國際化進程步步高升，甚至非關中國的雙邊貿易也愈來愈多以人民幣作為結算貨幣。例如上月巴基斯坦石油部長表示，巴方從俄方購買了10萬噸石油，就使用了人民幣進行支付。人民幣逐漸挑起了國際經貿的重任，說明國際社會認可中國的經濟實力與未來發展潛力。而在中國境外流通的離岸人民幣愈多，對境外人民幣投資工具的需求也就愈大。

香港的人民幣存款規模約1兆元，在目前中國大陸利率週期與美國背道而馳的情況下，許多資金也在尋找合適的投資工具。目前香港的人民幣計價產品主要以債券等固定收益產品為主，對追求更高回報的投資者也欠缺足夠吸引力。

此外，中國大陸境內投資者一直耿耿於懷騰訊等優質企業只在境外上市。即使近年「滬港通」、「深港通」的投資渠道開通，但卻存在人民幣換港幣買股，及賣股後港幣換人民幣的兩次匯兌成本和風險。

港股的雙櫃台模式為以上各方創造了新的投資工具選擇，有利深化人民幣市場的流動性和深度，強化香港在全球離岸人民幣的業務樞紐，助力人民幣國際化的穩健步伐。參考半世紀前倫敦逐漸發展成離岸美元金融中心的歷史，百餘家的外國銀行在1960年代後的10年間暴增3倍。離岸美元規模從不及百億美元成長到與美國境內不相上下的數兆美元規模，交易頻繁的離岸美元不但有助刺激當地經濟，也創造不少對金融、法律、會計等專才的龐大需求。

上周也是美國國務卿在暌違5年後首次訪問中國。雖然兩國關係緩和，熱戰風險降低，但雙方無煙硝的經濟與貨幣競爭仍如火如荼。美國積極強化半導體與新能源產業的競爭力，希望打造與盟友的供應鏈聯盟。而中國大陸也積極與金磚、上合、東協、中亞、中東、非洲、拉美國家加強緊密經濟聯繫。在貨幣組合多元化的趨勢下，人民幣勢必將成為更多國家和地區的貿易、投資貨幣。

對於香港這個全球最大的人民幣離岸中心而言，推出以人民幣計價買賣港股這種大眾化的金融選項，揭示人民幣國際化的新紀元開始進入尋常百姓家了！

（作者為香港中文大學金融系副教授）