台灣的私立大學學費是公立大學的兩倍，目前約1年11萬元，副總統、民進黨總統參選人提出要補助私立大學學生每年至少2.5萬元以上，這項利多被藍白總統參選人批評是「政策買票」。現在台灣面臨少子化，且近年來國內大學在國際的排名節節敗退，政府補助學費的政策不只應考量公平性，更應全面思考高等教育政策要如何改善，才能整體提升台灣高等教育的水準。

從公平性的角度來看，只補助私立大學學生確實會被質疑，這可能會讓公立大學學生感到不公平。在教育資源的分配上，重點應該放在確保所有大學的品質和教學環境，而不僅僅是提供對私立大學學生的財政補助。

從好的一面來看，面臨少子化和招生困難的私立大學，在嚴重的財務壓力下，學費有補助可以讓學生更願意選擇私校，學生的選擇權增加了，能夠根據自己的能力和興趣做選擇，同時也可幫助私立大學維持營運，並保護學生的學習權益。

但另一方面，政府最近才又勒令幾所私立大學停止招生，未來幾年更有許多私立大學岌岌可危，補助私立大學學生的學費是否會傳達一個錯誤的訊息，讓學生在選填志願時被誤導而進入「地雷大學」，到時學校被關，又要被迫輾轉於各大學之間，浪費青春。

目前台灣高等教育的問題很多，政府若有經費，改善不能僅停留在補助學費上，應從多個層面進行改革以提升台灣高等教育的整體水準。首先，政府應該放開對大學的管制，少子化之後，私立大學先倒就是因為大學立足點的不平等，例如學費，再加上教育部對大學的管制一視同仁，私立大學辦不出特色，學生只好依學費高低來選學校，學費高的私立大學當然先遭殃。

面對少子化和大學倒閉的挑戰，單純的補助學費無法徹底解決問題，政府和相關利益方應該共同努力，制定更綜合的教育政策，包括提供多元化的教育選擇、加強大學間合作、鼓勵創新和國際交流，以及強化教師知能提升和評估制度等。這些措施可以從根本上提升台灣高等教育的水準，並確保公平、均等的教育機會。同時，政策制定應該以教育發展為首要目標，避免政治操作和買票行為的疑慮，確保政策的公平性、透明性和可持續性。

要提升台灣高等教育的水準，需要政府、學校、學生和社會各界的共同努力。政府應該制定明確的政策目標和執行計畫，注重公平性和透明度，確保教育資源的公平分配和有效利用。學校應該不斷提升教學品質和研究水準，培養學科特色和專業優勢。學生應該積極參與學習，發揮自身潛能。社會各界應該關注教育發展，提供支持和參與。只有共同努力，才能實現台灣高等教育水準的整體提升，並為社會的發展做出貢獻。

台大現在每年經費只能跟大陸貴州大學比，政府如果只肯把錢花在補助私立大學學生的學費上，是難以提升台灣高教競爭力的，只是短暫讓部分年輕學子開心而已。

（作者為國立台北商業大學前校長）