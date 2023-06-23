民進黨提名的基隆市立委參選人張秉鈞詐領助理費涉及貪瀆，遭收押禁見。國民黨提名的立委參選人林沛祥見縫插針，臉書貼文表示，基隆市議員的助理費每月8萬元，相較台北市議員每月24萬元，反映基隆與台北間的資源不均。林沛祥說，他選擇從自己的薪水中拿出一部分作為補貼。

林沛祥貓哭耗子假慈悲，也暴露自個兒壓根沒搞清楚張秉鈞詐領助理費一案的癥結所在。

助理費不夠用，張秉鈞還用人頭詐領助理費，納入自己的口袋，這跟林沛祥自誇掏腰包補貼助理或增聘助理，根本是兩回事，怎能混為一談？跟基北資源不均又有甚麼關係？

林沛祥說基隆市議員助理費每月8萬，和台北市議員的24萬相較，是3倍之差，很難經營一個好團隊。此說，似是而非，有鼓吹齊頭式假平等之嫌。

台北市是直轄市，人口250萬，市議員60席，平均每位議員要「服務」41666位市民。基隆市人口37萬，市議員31席，平均每位議員服務12000人。按平均每位議員服務市民的人數比，台北市議員的助理費應該是基隆市議員的3.47倍才對。按台北市議員的助理費推算，基隆市議員助理費應該是69164元，按公平原則，規規矩矩不貪瀆的基隆市議員，其實每月多領了10835元的助理費。

民主政治是代議政治，我們選出各級民代，旨在代表我們監督政府，反映民意。如今，民主墮落為權錢交易，參選者不惜耗巨資，只圖當選。

市議員能否經營一個好團隊，關鍵在於市議員本身的能力和見識。能力見識強者，財力厚實者，願意多聘助理，給予高薪，打造堅實的服務團隊，更佳！若是學歷造假，家族財力雄厚卻錙銖必貪，不服務民眾，不監督執政者，收押禁見，也是罪有應得。

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