最近幾份總統大選民調顯示，柯文哲已經超車侯友宜，暫居第二，且另有民調蹦出柯P碾壓賴神搶占第一的意外表現。一向自信的柯P或許就此覺得將老K打趴並與賴神楚漢相爭，已非遙不可及的夢想，甚至認定自己離總統府僅有咫尺之隔了。然而，如果光憑這幾份民調，柯P就自認是「天選之人」，若非被自己慣用的嗆辣話術辣到睜不開雙眼，就是不自覺地項羽上身而過於目中無人，是否因此好夢成空，頗值得持續觀察。

首先，柯P民調相對提升，實得利於藍綠雙方過早的對決策略，當雙方都鎖定對方為最主要的假想敵時，炮火自然都集中在對方身上，而原本欲被邊緣化的老三柯P，卻反而因此獲利。好像別人都是缺點，柯P竟完美無瑕，果真如此？

當藍綠雙方驚覺民調上柯P的威脅時，柯P過去8年市政上的跳票，如社宅、都更等，以及毫無進展的五大弊案難道不會成為藍綠雙方合力攻擊的箭靶？針對柯任內台北表演藝術中心賠款2.3億一案，台北市副市長李四川22日就要「大家評評理」，強調蔣市府為了幫前朝善後，卻要受民眾黨議員的鳥氣。

其次，柯P也因藍綠受到性騷與餵藥事件的負評而獲益。儘管如此，賴神民調雖有小挫，但基本盤仍然堅實，絕大多數民調仍居第一，加上台版「#Me Too」運動在各界擴散，有助於分散民眾對於執政黨本身的關注，進而減弱對其責難的程度。同樣地，新北幼兒園餵藥疑案對於侯市長固然有傷，但在新北市府與兒童家屬積極溝通並進行相應管控處置下，加上高雄市也出現類似案例，可預期其負面邊際效應將逐步遞減。回歸基本面後，柯P短暫的相對紅利將被抵銷。

再者，在三位主要總統參選人中，柯P雖是較有魅力的人選，但也絕非魅力四射、銳不可擋的流行天王。對於年輕族群而言，比起賴的溫吞與侯的平板，「阿北」的滑稽與狡黠彷彿是智者的代名詞，尤其初次嘗鮮的首投族最愛詼諧搞笑的非典政治人物。但是對於多數老成的選民而言，投機善變的浮誇政客未必受到青睞，反而理念相同或政績昭顯的政治實踐家才是最愛。試圖走中間路線的柯P，若不能在國家認同、經濟與社會發展戰略提出一套清晰論述，恐怕左右逢源不成，在左支右絀下反自成另類的票房毒藥。

此外，柯文哲一直保持話題性的原因之一在於和郭台銘的「郭柯配」或「柯郭配」能否成真？若是成真，一般看法認為，侯的選情堪慮，賴受到的威脅也更大。然而根據台灣民意基金會的最新民調，僅有3成4的民眾樂見「柯郭配」，卻有5成不樂見，兩者相差15個百分點，顯見兩人連袂參選對於拉抬柯P的選情，助益有限。

最後，總統大選並非地方層級的縣市長選舉，光靠媒體曝光與網路聲量的文宣戰，仍不足以取勝。作為媒體寵兒的柯P，或許因媒體過度關愛的眼神而沾沾自喜，但別忘了，總統大選中組織動員的重要性絕不亞於文宣戰，而這點卻是民眾黨的軟肋，也是柯P競逐大位的致命傷。距離明年總統大選投票日還有半年多的時間，擁有中央執政資源的綠營以及掌握2/3地方縣市執政權的藍營，尚未卯足全力在組織動員上出手，屆時柯P是否仍能保有現在的聲勢不無疑問。

綜而言之，目前柯P行情看漲並非來自本身實力的增長，而係藍綠對手內爆事件因素的加持，其是否能轉換成長效性的支持頗值得懷疑。然若柯P自我感覺良好，執意在總統大選上賭一把，其結果最大的受益者可能是民進黨，但最大的受害者卻非國民黨，而是民眾黨本身。試想，民眾黨無法取得中央執政權，僅靠新竹市的有限資源苦撐，能否逃過既往第三黨泡沫化的命運？可想而知。

基於上述認識，倘若柯P想在選後維持政治影響力並帶領民眾黨繼續發展，恐怕選前開啟藍白對話與合作，已是刻不容緩的要務。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）