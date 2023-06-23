任何選舉向來都是選擇，政治立場的選擇、價值觀的選擇。明年總統大選更是個關鍵的選擇，大是大非的選擇，是和與戰的選擇。選民必須選擇立場與價值觀和自己一致的人，選擇在大是大非問題上，自己可以認同的人。

本次選舉中，大是大非的立場包括：獨或不獨、和或戰，貪汙或清廉、黑道或白道、與大陸交流或中斷交流。

賴清德代表獨、戰、貪、黑、不交流。柯文哲代表不獨、和、廉、白、交流。侯友宜代表的是反獨、和、廉、白、擴大交流。

柯、侯在大是大非的立場基本相同，是台灣大多數選民必然的選擇。下架民進黨是柯、侯的共同目標。

但是立場有二個，候選人卻有三個。如果柯、侯分別競選，縱然贊成兩人立場的選民超過半數，最終當選的還是賴，大多數選民的立場與價值觀將被拋棄，台灣前途將被少數人決定，你我都會受到影響與衝擊。

柯、侯之間，柯口才好，智商高，若論臨場反應，柯勝侯。但是總統選舉不是選名嘴。侯務實，柯務虛。論清廉，兩人的清廉程度相當。論反黑能力，侯比柯強。侯歷任各級警察幹部、警政署長、警大校長，反黑能力無人可比。

論執政的魄力與能力，侯比柯強。侯在新北市用1年解決了30年歷任縣市長都無法解決的五股垃圾山問題，將802家垃圾業者合法化563家，強力拆除160間公有地違章建築，將面積與內湖相當的垃圾山變為綠地公園。論領導力，侯比柯強。柯團隊流動率極高，侯則相反。

論政黨能力，柯的民眾黨成立於2019年8月，至今僅4年，兵不多將不廣，僅靠柯一人博眼球。柯執政台北市時黨內人才不夠，廣用民進黨、國民黨、無黨派人士，若當選總統，人才捉襟見肘如何貫徹執政理念？

國民黨則是人才濟濟，兵多將廣，執政能力極強。遠者，既推翻滿清，東征北伐完成統一，又領導抗日勝利。中者，在台灣實行三七五減租，推動十大建設，創建台積電，發展台灣經濟，使台灣躍升四小龍之首。近者，推動三通直航、鼓勵兩岸交流、使台灣憑藉大陸資源與市場而實現經濟騰飛，同時保住兩岸和平。百年業績與4年業績，如何可比？生死攸關的大病，你會找剛開業4年的私人診所還是找百年歷史的台大醫院？

很多主張下架民進黨的柯粉見到侯的總統民調始終保持第三，更加堅信自己的選擇。這場總統馬拉松競賽，柯先開跑，賴其次，侯最後。最後開跑的選手，成績落後不足為奇。來日方長，若以當前民調來決定自己投票去向，恐怕非明智之舉。

柯粉堅信柯會當選總統，可是柯並沒有民進黨占3成選民的鐵軍鐵粉。如果柯堅持參選到底，在三腳督的格局下，大概率是「務實的台獨工作者」會當選，台灣將被推向獨立與戰爭，屆時柯與侯的立場與價值觀均將灰飛煙滅。這難道是柯粉所願？表面上幫了柯，實質上卻幫了賴。柯粉不自覺的當了綠營的側翼。萬一賴當選，台灣墜入萬劫不復境地，罪魁禍首將不是綠粉，而是柯粉。

或者，如同坊間所傳，柯的白不是真白，而是白裡透著墨綠？不是不自覺的當了綠營側翼，而是自始就有默契的當了側翼？希望不是如此，否則柯粉將成天下笑柄。希望柯粉明辨。更希望柯粉思考如何保住自己珍惜的價值觀與大是大非。

（作者為現代婦女基金會執行長）