夏日午後，海南大學音樂多媒體實驗室裡音樂聲此起彼伏，時而柔美輕緩，時而歡暢熱烈。海南大學音樂與舞蹈學院指導老師陳彥方在此指導學生練習合奏《瑤族舞曲》。

陳彥方來自台灣嘉義市，曾獲香港國際室內樂大賽第一名，任美國亞利桑那West Valley交響樂團中提琴首席，多次受邀作為演奏嘉賓至歐美及亞洲等地演出。2019年，陳彥方作為海南省高層次人才來到海南大學，主要教授小提琴、中提琴以及室內樂課程。

選擇來到海南發展，是因為看中海南自貿港的發展前景。陳彥方說，2018年，作為演出嘉賓參加首屆海南大學國際音樂周，海南大學優美的風景以及學校開展國際學術交流的濃厚氛圍，讓她首次「登陸」海南的印象頗佳。海南國際教育創新島建設為行業帶來的發展機遇，更加堅定了她扎根海南、投身行業的決心。

開設公共藝術類通識課、發起創立室內樂團、參與公益性演出與講座……從2019年「登陸」至今，陳彥方過得充實且愉快。在海南大學執教的日子裡，陳彥方首創開設《室內樂演奏與作品鑒賞》公選課，在海南推廣普及音樂藝術教育，此外還創立海南大學室內樂團，帶領學生在海南各大公開平台作展演，音樂事業不斷開創新篇章。

「雖然中西方音樂有一定差異，但音樂是無國界的，通過中西方音樂的融會貫通，可把中華優秀傳統文化的美傳遞給世界。」在陳彥方看來，西方古典音樂講究旋律美，中華傳統民族音樂則更注重意境美。她常和同事探討在演繹作品時，如何更好地模仿二胡、琵琶、古琴的聲音，讓這些充滿中國元素的聲音通過西方樂器展現。

2023年4月26日，海南海口，陳彥方指導學生練習合奏《瑤族舞曲》。 （中新社）

到海南生活後，陳彥方發現海南本土音樂非常有特色，比如《久久不見久久見》《萬泉河水清又清》等。雖然陳彥方尚未深入研究，但她計劃先從海南耳熟能詳的一些民歌著手，帶領學生深入學習瞭解，挖掘海南當地的一些特色音樂元素，通過西洋樂器進行改編，多樣化展示海南的風土民情。

陳彥方介紹，在展演的經歷中，中西合璧、曲風多元的演繹風格經常能引起觀眾共鳴。2021年，她和海南大學3位老師共同發起創立「海上絲路室內樂團」，部分經由樂團改編後的海南本土音樂，在展演中得到熱烈反響。樂團目前與海南省外的演出機構進行洽談，今後有望將更多海南聲音帶到全國各地。

海南越來越濃的藝術氛圍讓陳彥方充滿期待。她說，海南整體音樂行業發展相當有潛力。以她擅長的中提琴樂器為例，這項樂器在中國目前是屬於比較小眾的樂器，近幾年國內一直在發展職業交響樂團，而中提琴是交響樂團中不可或缺的聲部。未來她將更多地推廣這項樂器，把自己在國外的一些求學經驗和音樂理念傳遞給學生，開拓學生視野。

陳彥方說，台灣在音樂專業教育方面經驗豐富，希望兩岸能開展更多的文化交流活動。自己也將竭盡所能為瓊台交流貢獻力量，邀請更多優秀的台灣教師來海南開展講座，一些有意願「登陸」從事相關行業的台青朋友也能通過這樣的方式進一步瞭解大陸的發展。

「大陸的機會相當多，只要自己做好準備，隨時能夠等到『綻放』的那一刻。」陳彥方說。（符宇群/中新社記者）

（本文來源：中新網）